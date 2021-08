La excepción que podría hacer la AFA y que ilusiona a todo Boca

Boca Juniors no ha podido ganar en las seis fechas que lleva la Liga Profesional y en la derrota sufrida este domingo ante Estudiantes igualó su peor racha en el profesionalismo, con 10 partidos seguidos sin poder ganar, algo que no vivía desde 1957, y aunque ante los problemas que afronta da la sensación de que no hay refuerzo que pueda torcer la historia, apareció una posibilidad inesperada y buscarán aprovecharla.

Es que, aunque el mercado de pases está cerrado, la AFA podría habilitar al Xeneize para que sume un nuevo fichaje en los próximos días, y la dirigencia del club de la Ribera ya está tomando nota al respecto.

Boca Juniors tiene todo cerrado para vender a dos juveniles al fútbol europeo: Balthazar Bernardi, marcador central, y Gian Salerno, delantero, seguirán su carrera en la liga de Chipre, y esto abrió la posibilidad de recibir la habilitación desde la calle Viamonte para sumar a algún jugador más.

"Una vez cerrado el plazo de inscripciones (29.07.2021), aquellas instituciones que transfieran jugadores al extranjero podrán reemplazarlos tramitando nuevas transferencias hasta el 01.09.2021", reza el reglamento de la AFA.

Esta excepción que contempla la AFA es para cubrir a los clubes ante el cierre posterior de los mercados de pases de las principales ligas del mundo.