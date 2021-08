El inesperado anuncio de Federico Delbonis que lamenta el tenis argentino

Federico Delbonis quedó rápidamente eliminado del Masters 1000 de tenis de Cininnati, al caer en la ronda inicial ante el juvenil italiano Jannik Sinner por 6-3 y 7-5. El azuleño, ubicado en el puesto 48 del ranking mundial de la ATP, habló luego de la derrota y expresó no tener nada que reprocharse por su actuación.

"Hacía muchos meses que no jugaba sobre cemento. La gira de polvo de ladrillo se hizo larga, recién terminé hace un par de semanas y ahora tengo muchos torneos sobre estas canchas, va a ser una gira muy larga. No tengo que apresurarme y tengo que seguir poniéndome a punto para el plato fuerte, el US Open en dos semanas", dijo en diálogo con Ubitennis.es.

Sin embargo, más allá de su análisis, realizó un anuncio que preocupa al tenis argentino. Desde la final del 2016 ante Croacia, Delbonis no ha jugado por Copa Davis y si bien expresó el deseo de volver en algún momento, confirmó: "Este año no va a estar en mi calendario. Lo acabo de hablar con los capitanes. Hoy en día mi prioridad es el circuito ATP".

"Esta serie no la voy a disputar, quiero darle prioridad a los últimos torneos del año para poder terminar lo más arriba posible en el ranking", cerró. Esta, sin dudas, no es una buena noticia teniendo en cuenta que el azuleño hubiera sido un gran complemento para Diego Schwartzman.