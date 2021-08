Ángel Di María reveló detalles inéditos sobre la final de la Copa América

Desde Francia, Ángel Di María habló con Superfútbol y dejó un montón de perlitas: desde la alegría absoluta por conquistar la Copa América en Brasil, pasando por la historia sobre el gol y su lesión, hasta la llegada de Lionel Messi al PSG, y mucho más.

La alegría absoluta por la Copa América

"Haber ganado todo lo que gané no me llenaba. Ganar algo con la Selección Mayor era lo que deseaba con toda mi alma. Mis amigos me decían la Champions League, los Mundiales y las Copas América que jugué. Pero siempre les decía lo mismo a todos. No me alcanzaba. Ganar algo con la Selección era algo que sabía que me podía pasar. Lo busqué, lo intenté de diferentes maneras y sinceramente se me dio", comenzó diciendo Di María.

"Mi familia son las primeras en tener esa felicidad al 100% cada vez que se habla de esa Copa América. A veces nos mataban porque las cosas no se daban, pero uno siguió luchando, siguió intentando y se terminó dando de una manera muy especial y en un lugar muy especial. Fue todo redondo. Estaba escrito. Mis lesiones, mis problemas, mis cosas, para que vuelva a pasar lo mismo que en los Juegos Olímpicos. El mismo gol de la misma manera. Exactamente todo igual. Me pone muy feliz porque se me terminó dando", agregó luego.

La confesión sobre el gol en la final

"Angelito Correa era el compañero del lateral de Brasil y me había dicho que no jugaba mucho en Atlético de Madrid porque tenía problemas a la hora de retroceder y le costaba la espalda. Eso se lo comenté a De Paul y le dije que la que tuviera para meter que lo hiciera. Por suerte la primera que me metió fue adentro”, confesó con respecto al gol que convirtió y que terminó valiendo un título para la Argentina luego de 28 años de sequía.

La lesión que sufrió en la final

“Cuando me doblo el tobillo, que fue un esguince grado dos o tres, fue bastante doloroso. Cuando estaba tirado en el piso, el médico dijo que me tenían que sacar pero yo dije de seguir. Era esa la final y no podía salir del partido, tenía que bancármela como sea”, explicó Di María quien ya se había perdido finales anteriores también por lesiones.

Sobre la llegada de Messi al PSG

Messi, Di María, Paredes e Icardi, la banda argentina en el PSG.

“Creo que se va a sentir mejor acá que en Cataluña. Con el recibimiento que tuvo en París creo que ya se dio cuenta lo que genera, lo que mueve y lo que es. La gente acá se lo va a demostrar en cada entrenamiento y en cada partido. Por culpa de él ahora hay 200 personas afuera cada vez que salimos, así que eso lo va a tener más que contento. Los franceses son un poco fríos pero con el fútbol la pasión se está agrandando cada vez más y con Leo va a explotar todo”, sintetizó el Fideo.

“Yo creo que cada año Messi es mejor. Con la calidad de jugadores que tiene el PSG, ahora su nivel va a seguir subiendo. Eso le va a dar un plus extra. Tener a Neymar, a Mbappé, a Verratti. El técnico va a armar un equipo para que él se sienta lo mejor posible”, lanzó.

Sobre su futuro si no hubiese sido futbolista

“A mí me gusta jugar al fútbol, disfrutar, y sinceramente tuve la suerte de nunca tener la presión de mis padres por llegar a Primera. Terminó llegando porque nunca me puse en la cabeza eso, siempre disfruté. Si no hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido carbonero como mi viejo. Era lo único que tenía porque en la escuela no iba ni para delante ni para atrás”, se jactó Di María.