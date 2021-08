¿Cuándo juega? Messi habló de su esperado debut en el PSG

El crack argentino Lionel Messi fue presentado este miércoles como flamante refuerzo del Paris Saint-Germain en una conferencia de prensa oficial junto al presidente del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, y allí habló de varios temas como su felicidad de llegar al equipo, las expectativas que tiene y de lo que todos quieren saber: cuándo será su ansiado debut.

"Tengo gente amiga y conocida dentro del vestuario. Uno, mirando la plantilla que tiene, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno quiere. Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, ojalá que juntos seamos más fuertes y lo podamos conseguir", comenzó diciendo Leo sobre sus expectativas en el club.

Luego fue consultado sobre cuándo jugará su primer partido, teniendo en cuenta que lleva un mes parado ya que, tras la obtención de la Copa América el pasado 10 de julio con la Selección argentina, comenzó sus vacaciones y no ha estado entrenándose al nivel que exige la competencia oficial.

"Vengo de unas vacaciones, llevo más de un mes parado, ayer recién vi al técnico y el cuerpo técnico... No lo sé", respondió la Pulga con total sinceridad y sin prometer nada que no pueda cumplir. "Seguramente tenga que hacer una pretemporada solo, ponerme bien y cuando esté preparado, empezar a jugar, ojalá sea pronto, pero no puedo dar una fecha", cerró al respecto.

El PSG recibirá este fin de semana al Estrasburgo y seguramente Messi esté en el estadio viendo al equipo. Una semana después el equipo de Pochettino visitará al Brest y el último fin de semana de agosto visitará al Reims y allí podría darse su debut, aunque no descartan que sea el 12 de septiembre cuando reciba al Clermont tras la fecha FIFA.