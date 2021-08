Atleta olímpica muere a los 24 años y deja un desgarrador mensaje en Instagram

Nueva Zelanda no sale de su asombro tras conocerse la noticia del fallecimiento de la atleta olímpica Olivia Podmore, de sólo 24 años. La ciclista dejó un escalofriante mensaje en su cuenta de Instagram en el que hablaba de las presiones de competir en un nivel de élite.

Podmore había participado de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, pero no fue parte del equipo neozelandés de Tokio 2020. Su familia confirmó el fallecimiento, sin dar a conocer las causas de la muerte de la joven.

Su hermano Mitchell fue uno de los que se despidió de Olivia: "Descansa en paz mi hermosa hermana y amada hija de Phil Podmore. estarás en nuestros corazones por siempre".

Olivia tenía 24 años.

La muerte de la ciclista se confirmó horas después de que publicara un desgarrador mensaje en Instagram: "El deporte es un escape increíble para tanta gente, es una lucha, es una pelea pero es tan alegre".

"El sentimiento que uno tiene cuando gana no se compara con ningún otro, pero el sentimiento cuando se pierde, cuando uno no es elegido aún después de calificar, cuando uno está lesionado, cuando uno no llega a las metas de la sociedad como tener una casa, un casamiento, hijos y todo porque le dio todo a su deporte tampoco se compara con nada", cerró.

Tras su muerte, el posteo fue borrado de su cuenta de Instagram. La última imagen que se puede ver es la de Podmore con una tabla de snowboard.