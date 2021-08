Las Leonas golearon a Alemania y están en semifinales por una medalla

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, regresó esta noche a una instancia decisiva en un Juego Olímpico, al clasificarse a semifinales en Tokio 2020, tras doblegar con autoridad a Alemania, por 3-0.



En el estadio Oi de la capital japonesa, el equipo dirigido por Carlos ‘Chapa’ Retegui mostró contundencia y un sólido funcionamiento colectivo para meterse entre los cuatro mejores de la competencia, luego de haber quedado afuera de la lucha por medallas en Río de Janeiro 2016.



Los tantos convertidos por Agustina Albertario (2do. Cuarto, 12m.), Victoria Granatto (2do. Cuarto, 14m.) y Valentina Raposo (4to. Cuarto, 7m.) le permitieron al combinado albiceleste tomarse una revancha deportiva del 2-3 que le infligió Holanda en cuartos, cinco años atrás.



Argentina fue dominador de principio a fin ante un rival que se vio sorprendido por la intensa presión en bloque que ejecutaron Las Leonas.



Porque la clave radicó, precisamente, en el hecho de que las chicas argentinas resultaron solidarias para la marca y la recuperación, se desplegaron por las bandas para encabezar las réplicas y se cuidaron, como nunca, para no cometer infracciones en el semicírculo que le dieran a las germanas la posibilidad de aprovechar los córners cortos.



De movida, nomás, un buen ingreso de Victoria Granatto le permitió a su hermana María José resolver de media vuelta y permitir una excelente tapada de la arquera alemana, Julia Sonntag.



Pero la intensidad de Las Leonas recién iba a deparar réditos en el segundo capítulo, cuando el encuentro había ingresado en una suerte de meseta, con posesión alternada de la bocha.



Un desborde por izquierda de Rocío Sánchez Moccia encontró en el área a Albertario, quien solamente puso el palo perpendicular para conectar al gol y decretar la apertura.



Casi sin posibilidad de reacción, el equipo alemán que dirige el belga Xavier Reckinger recibió otro mazazo antes del cierre del primer período. En un córner corto, Agustina Gorzelany envió un tiro fuerte, Victoria Granatto desvió ligeramente la trayectoria y la arquera Sonntag quedó desairada. De esta manera, Las Leonas se fueron 2-0 arriba en el descanso largo.



El segundo período no mostró una imagen muy diferente. Es cierto que el combinado germano (segundo en la zona A en la etapa clasificatoria) se adelantó unos metros en el terreno y buscó con distinta metodología el descuento.



Pero lo concreto es que Las Leonas no le dieron flancos posibles para ingresar a sus rivales y tampoco desdeñaron la posibilidad de aumentar la cuenta.



Entonces, de esta manera, cuando se cumplía el minuto 7 del segmento final, un nuevo corner corto le permitió a la juvenil salteña Raposo (18 años) establecer un palazo fuerte pero direccionado, para ampliar la diferencia y consolidar la victoria.



Argentina, que disputó cinco de las últimas seis semifinales en Juegos Olímpicos (Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Tokio 2020), se medirá el miércoles, en horario a definir, con el ganador de la llave que animarán más tarde Australia-India.



Los otros cruces de cuartos de final serán Países Bajos-Nueva Zelanda y Gran Bretaña-España.