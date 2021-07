La "desafortunada" frase de Scaloni sobre Messi que generó un intenso debate

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Brasil en la final de la Copa América 2021 y como sucede en la previa de cada partido, Lionel Scaloni, entrenador del representativo nacional, responde las preguntas de los periodistas. El rosarino no confirmó el equipo pero se refirió a Lionel Messi con una frase que hizo ruido y generó debate.

"Gane o no gane, Messi seguirá siendo el mejor futbolista de la historia. No necesita ganar un título", dijo e inmediatamente comenzaron las reacciones de los hinchas que, en muchos casos, lo tomaron como que "abrió el paraguas" ante una eventual derrota con el equipo de Neymar y compañía.

Y continuó: "Obviamente nos interesa ganar porque venimos haciendo un esfuerzo para no romper la burbuja, que no haya contagios, y quiero remarcar que al final salió todo bien. Lo de Leo es un segundo plano si gana o no, ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen".

"Siento mucha emoción por liderar un grupo de jugadores que me han demostrado que realmente saben representar al país, estoy profundamente orgulloso de ellos. Hicieron un esfuerzo enorme, algunos fueron padres estando concentrados, algunos no ven a sus hijos, a sus abuelos, para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores demuestren que quieren ganar algo", cerró.