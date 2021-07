Dibu Martínez, los polémicos penales y una revelación que involucra a Messi

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina, celebró la posibilidad de "jugar una final" de Copa América "contra Brasil en el Maracaná", como sucederá mañana, y lo calificó como "un sueño cumplido, el mejor escenario". "Jugar una final contra Brasil en el Maracaná es el mejor escenario y, para mí, un sueño cumplido. Todo el pueblo argentino nos quiere ver triunfar", dijo.

Con respecto a la definición por penales en la semifinal ante Colombia, en la que detuvo tres disparos y también quedó en el centro de la polémica por la forma en que les habló a los rivales para desconcentrarlos al momento de patear, el arquero dijo que "son cosas que quedan dentro del campo".

"En el fútbol se dicen muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Es solo un partido de fútbol y queda ahí. Voy a estar concentrado en tratar de ayudar a mis defensores y estar tranquilo de lo que voy hacer. No voy a pensar si me escuchan o no. Lo que pasó en los penales es algo normal, solo que ahora se escucha", señaló.

El Dibu atraviesa un momento único en lo personal en la previa al encuentro frente a Brasil por la final de la Copa América, pero en el plano familiar su participación en el certamen lo marginó de un hecho muy importante como significa el nacimiento de su hija y destacó el rol de Lionel Messi.

"Es algo que lo soñé desde chico. Nunca lo tome como una presión, sino como algo que Dios me dio y merecía. Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo aún más fuerte mentalmente. Me ayudaron, especialmente el capitán, a estar al 100% y lo estoy disfrutando. Estoy buscando un sueño que es levantar un título con la Selección", cerró.