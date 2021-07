Conmebol anuncia pérdidas millonarias en la organización de la Copa América

Justo cuando la Copa América entra en su etapa final, Conmebol aseguró que el cambio repentino de sede y la realización del torneo a puertas cerradas en Brasil dejará pérdidas millonarias. “Para nosotros hubiera sido muy sencillo emitir un comunicado y decir ‘Argentina y Colombia cancelan la Copa América, nos vamos de vacaciones al Caribe y volvemos en julio con la Copa Libertadores’. Pero no lo hicimos. Cuando veo que dicen que seguimos adelante por el dinero digo que no es así, hacer la Copa América en estas condiciones nos llevó a grandes pérdidas económicas. No está la cifra final, puede cambiar, pero estimamos que serán de 15 millones de dólares”, afirmó Monsterrat Jiménez, Secretaria Jurídica y Secretaria General Adjunta de Conmebol, en el podcast “Ellas la rompen”, de Big Data Sports.

Además, Jiménez, una de las personas de confianza del presidente Alejandro Domínguez, aseguró que Argentina no se bajó de la sede por cuestiones relativas a la pandemia sino por la “inestabilidad social”, lo mismo que Colombia. “Argentina y Colombia no suspendieron la Copa América por el Covid, sino por cuestiones políticas y sociales, por su inestabilidad, que es algo repetido en nuestro continente. Nosotros no nos manejamos en Conmebol por política, entonces seguimos adelante. Brasil nos permitía organizar un torneo en 10 días porque tiene infraestructura y mucha gente con años de experiencia en eventos deportivos”, afirmó Jiménez.

A la vez, la Secretaria Adjunta consideró que los motivos que llevaron a Conmebol a asegurar la realización de la Copa América a pesar de las bajas de la sedes originales y de la postergación del año pasado tuvieron que ver con la competitividad deportiva y no con una cuestión económica. “El fútbol sudamericano está bajando su competitividad con respecto al europeo. Cuando se habla de selecciones, Europa vs Sudamérica sigue siendo la gran referencia. Si cancelábamos la Copa América, las selecciones sudamericanas iban a llegar al próximo Mundial con 15 partidos menos que las de Europa. Era una ventaja competitiva muy grande”, indicó y resumió en una frase cómo convivió Conmebol con esta pandemia en los últimos 16 meses: “Nuestro lema es: Mientras ruede la pelota, está todo bien”