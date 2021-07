Así está el mercado de pases a dos semanas del comienzo del campeonato

A dos semanas del inicio del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) el mercado de pases sigue con poco movimiento y sin grandes erogaciones salvo Boca Juniors, que fue el club que más dinero invirtió en los refuerzos para suplir una gran cantidad de bajas.



El "Xeneize" ya gastó cerca de seis millones de dólares en la incorporación de Nicolás Orsini, exdelantero de Lanús, Norberto Briasco y Esteban Rolón, ambos provenientes de Huracán, y se posicionó como el club que más invirtió de cara al nuevo campeonato que volverá a ser con el formato de todos contra todos luego de dos Copas Nacionales.



A diferencia del último mercado, River Plate solo sumó al mediocampista Enzo Fernández, quien volvió tras rescindir el contrato que tenía a préstamo hasta diciembre con Defensa y Justicia.



Racing Club e Independiente solo incorporaron a Lisandro López (vuelve después de su breve paso por la MLS de Estados Unidos) y Joaquín Laso, respectivamente, y San Lorenzo también atraviesa un cauto mercado con el retorno de un ídolo como Néstor Ortigoza, quien estaba jugando en la Primera Nacional con Estudiantes de Río Cuarto.



Aldosivi, Huracán y Defensa y Justicia son por ahora los que más incorporaron con seis refuerzos cada uno pero el que más sorprendió fue Gimnasia y Esgrima La Plata, quien se quedó con Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, figura del último campeón, Colón de Santa Fe.



Hasta el momento, 24 de los 26 equipos que participarán del nuevo campeonato ya tienen, al menos, un refuerzo, y solo Rosario Central y Vélez Sarsfield (que sufrió varias bajas y jugará octavos de final de Copa Libertadores) todavía no tienen jugadores nuevos.



A continuación el detalle de las altas y bajas de los equipos:



= ALDOSIVI (MAR DEL PLATA) =



DT: Fernando Gago



ALTAS: José Devecchi, Fabricio Coloccini y Rufino Lucero (San Lorenzo), Francisco Cerro (Central Córdoba de Santiago del Estero), Martín Cauteruccio (Estudiantes de La Plata) y Alejandro Aranda (Nueva Chicago).



BAJAS: Jonathan Schunke, Rodrigo Contreras, Nahuel Yeri y Lucas Di Yorio.



= ARGENTINOS JUNIORS =



DT: Gabriel Milito



ALTAS: Enzo Kalinski (Estudiantes LP).



BAJAS: Matías Caruzzo, Iván Colman, Matías Pisano y Juan Román Pucheta.





= ARSENAL =



DT: Sergio Rondina



ALTAS: Dardo Miloc (Volos, Grecia), Nicolás Mazzola (Panetolikos, Grecia), Daniel Sappa (Estudiantes de La Plata), Valentín Larralde (Defensa y Justicia) y Gastón Mansilla (Colegiales).



BAJAS: Jhonatan Candia, Jesús Soraire, Lucas Necul y Nicolás Navarro.





= ATLÉTICO TUCUMÁN =



DT: Omar De Felippe



ALTAS: Renzo Tesuri (Godoy Cruz) y Cristian Menéndez (Everton, Chile)



BAJAS: Matías Alustiza, Nicolás Aguirre, Luciano Fabián Monzón, Javier Toledo, Gustavo Toledo y Guillermo Ortiz.





= BANFIELD =



DT: Javier Sanguinetti



ALTAS: Gustavo Canto (Patronato), Joel Soñora (Talleres) y Valentín Barbero (Belgrano)



BAJAS: Martín Payero, Mauricio Arboleda, Fabián Bordagaray, Jonás Gutiérrez y Federico Torres.





= BOCA JUNIORS =



DT: Miguel Ángel Russo



ALTAS: Marcelo Weigandt (Gimnasia y Esgrima La Plata), Nicolás Orsini (Lanús), Norberto Briasco y Esteban Rolón (Huracán).



BAJAS: Carlos Tevez, Esteban Andrada, Nicolás Capaldo, Mauro Zárate, Julio Buffarini, Emmanuel Más, Leonardo Jara y Franco Soldano.





= CENTRAL CÓRDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) =



DT: Gustavo Coleoni



ALTAS: Jesús Soraire (Arsenal), César Rigamonti (Belgrano) y Lautaro Torres (Patronato).



BAJAS: Francisco Cerro, Santiago Rosales, Ariel Rojas, Nahuel Barrios y Hugo Vera Oviedo.





= COLÓN (SANTA FE) =



DT: Eduardo Domínguez



ALTAS: Mauro Formica (Newell's)



BAJAS: Luis Miguel Rodríguez y Gonzalo Escobar.





= DEFENSA Y JUSTICIA =



DT: Sebastián Beccacece



ALTAS: Lucas Barrios (Gimnasia y Esgrima La Plata), Braian Rivero (Newell's), Alexis Soto y Kevin Gutiérrez (Racing), Rodrigo Contreras (Aldosivi) y Hugo Fernández (Olimpia, Paraguay).



BAJAS: Enzo Fernández, Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Francisco Pizzini, Nahuel Gallardo y Eugenio Isnaldo.





= ESTUDIANTES (LA PLATA) =



DT: Ricardo Zielinski



ALTAS: Ricardo Ramírez (San Telmo), Nahuel Estévez (Spezia, Italia), Fernando Zuqui (Malatyaspor, Turquía) y Gustavo Del Prette (Montevideo City Torque).



BAJAS: Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Martín Cauteruccio y Enzo Kalinski.





= GIMNASIA (LP) =



DT: Mariano Messera y Leandro Martini



ALTAS: Nicolás Colazo (Rentistas, Uruguay), Guillermo Fratta (Boston River, Uruguay) y Luis Miguel Rodríguez (Colón).



BAJAS: Lucas Barrios, Horacio Tijanovich, Víctor Ayala y Marcelo Weigandt.





= GODOY CRUZ (MENDOZA) =



DT: Sebastián Méndez



ALTAS: Néstor Breitenbruch (Defensa y Justicia), Manuel Llano (Newell's), Jeison Chalá (Universida Católica, Ecuador), Guillermo Ortíz (Atlético Tucumán) y Nelson Acevedo (Unión).



BAJAS: Ezequiel Cirigliano, Hugo Silva, Renzo Tesuri, Wilder Cartagena, Mauro Dos Santos, Gonzalo Goñi y Fabián Henríquez.





= HURACÁN =



DT: Frank Darío Kudelka



ALTAS: Lucas Vera y José Luis Gómez (Lanús), Jhonatan Candia (Arsenal), Enrique Triverio (Toluca, México), Jonás Acevedo (Quilmes) y Fabián Henríquez (Godoy Cruz).



BAJAS: Renato Civelli, Diego Mendoza, Andrés Chávez, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Juan Fernando Garro, Nicolás Cordero y Ezequiel Bonifacio.





= INDEPENDIENTE =



DT: Julio César Falcioni



ALTAS: Joaquín Laso (Rosario Central)



BAJAS: Pablo Hernández, Jonathan Menéndez, Nicolás Messiniti, Adrián Arregui, Marcos Landaburu.





= LANÚS =



DT: Luis Zubeldía



ALTAS: Jorge Morel (Guaraní, Paraguay), Ignacio Malcorra (Atlas, México) y Diego Braghieri (San Lorenzo)



BAJAS: Lucas Vera, José Luis Gómez, Nicolás Orsini, Facundo Quignon.





= NEWELL'S (ROSARIO) =



DT: Fernando Gamboa (nuevo)



ALTAS: Juan Fernando Garro (Huracán)



BAJAS: Mauro Formica, Matías Orihuela, Manuel Llano, Julián Marcioni, Braian Rivero y Manuel Guanini.





= PATRONATO (PARANÁ) =



DT: Iván Delfino



ALTAS: Matías Mansilla (Morón), Facundo Cobos (Sol de América, Paraguay) y Tiago Banega (Racing)



BAJAS: Lautaro Torres, Gustavo Canto





= PLATENSE =



DT: Leonardo Madelón (nuevo)



ALTAS: Julián Marcioni (Newell's), Brian Mansilla (Racing), Facundo Cardozo (All Boys) y Augusto Schott (Talleres).



BAJAS: Cristian Núñez, Ian Puleio, Alexis Messidoro, Braian Lluy, Francisco Ilarregui, Nicolás Bertolo y José Luis Sinisterra.





= RACING CLUB =



DT: Juan Antonio Pizzi



ALTAS: Lisandro López (Atlanta United, MLS)



BAJAS: Marcelo Díaz, Tiago Banega, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto, Brian Mansilla.





= RIVER PLATE =



DT: Marcelo Gallardo



ALTAS: Enzo Fernández (Defensa y Justicia)



BAJAS: Jorge Moreira y Rafael Santos Borré.





= ROSARIO CENTRAL =



DT: Cristian González



ALTAS: no hizo



BAJAS: Joaquín Laso y Patricio Cucchi





= SAN LORENZO =



DT: Paolo Montero (nuevo)



ALTAS: Néstor Ortigoza (Estudiantes RC) y Ezequiel Cerutti (Coritiba, Brasil)



BAJAS: Fabricio Coloccini, José Devecchi, Víctor Salazar, Franco Troyanski, Diego Braghieri, Fernando Monetti y Rufino Lucero.





= SARMIENTO (JUNÍN) =



DT: Mario Sciacqua



ALTAS: Gervasio Núñez (Blooming, Bolivia), Guido Mainero (Vélez), Patricio Cucchi (Rosario Central), Julián Chicco (Boca) y Rodrigo Salinas (La Serena, Chile).



BAJAS: Edson Montaño, Guido Vadalá y Sebastián Rincón.





= TALLERES (CÓRDOBA) =



DT: Alexander Medina



ALTAS: Federico Torres (Banfield)



BAJAS: Franco Fragapane, Joel Soñora y Augusto Schott.





= UNIÓN (SANTA FE) =



DT: Juan Manuel Azconzábal



ALTAS: Nicolás Cordero (Huracán)



BAJAS: Nelson Acevedo





= VÉLEZ SARSFIELD =



DT: Mauricio Pellegrino



ALTAS: no hizo



BAJAS: Emiliano Amor, Hernán De La Fuente, Luis Abram, Pablo Galdames, Ramiro Cáseres, Alexander Domínguez.