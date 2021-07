¿Qué le gritaron los pibes de Boca? La desopilante revelación de Ortigoza

El volante central de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, contó hoy que los juveniles de Boca le gritaban "gordo errá" en el penal que convirtió durante la victoria de anoche por 2 a 0 en La Bombonera, en un partido de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Los pibes de Boca me gritaban 'gordo errá' en el penal, re atrevidos, pero bien, me gustó que se animen", dijo Ortigoza entre risas, en diálogo con ESPN, en donde reconoció que "enfrentamos a un equipo que viene desde hace rato jugando juntos y juegan muy bien, desde el minuto cero salieron a presionar".

"Si perdíamos el partido iba a ser bravo para nosotros. Salimos a jugarlo con toda la seriedad del caso", afirmó. Además, el volante resaltó que "los tres del medio de Boca son muy dinámicos, aunque se les notó el cansancio en el segundo tiempo", y admitió que lo sorprendió Valentín Barco en el lateral izquierdo, por "cómo la mueve y se la banca".

"(Edwin) Cardona nos decía que no les discutamos y que no nos metamos con los chicos, y le recordé que él picó el penal contra River cuando había un pibe en el arco", explicó sobre una discusión que se dio en el encuentro con el volante colombiano.

Ortigoza regresó esta temporada (tras jugar cuatro años entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto) a San Lorenzo, en medio de los rumores de un vestuario complicado por la relación entre los hermanos Óscar y Ángel Romero con el resto de sus compañeros.

"La verdad que el vestuario es normal y tranquilo. Somos un equipo serio y esa es la línea de Paolo Montero como entrenador. Queremos pelear el campeonato", remarcó el futbolista. San Lorenzo arrancó el campeonato con dos victorias y un empate, por lo que es uno de los animadores de la Liga Profesional de Fútbol.

"El club no venía bien, había un contagio medio raro. Parecía que todo estaba mal y nada que ver. Acá hay buena gente, buenos compañeros. Tenemos que confiar", detalló. "Estoy donde quiero y donde soy feliz, me iba a retirar a fin de año pero San Lorenzo me dio vida y esperaré a finalizar el contrato en junio de 2022", concluyó Ortigoza.