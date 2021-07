El plantel de Boca deberá aislarse y corre peligro el próximo partido

Boca vivió una noche para el olvido en la definición de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Mineiro en Brasil. Se sintió nuevamente perjudicado por el VAR, perdió por penales y luego se desató un escándalo que terminó con el micro del plantel frente a una comisaría para que declararan algunos miembros de la delegación.

Para el regreso a la Argentina el equipo de Miguel Ángel Russo todavía tiene en pie un vuelo chárter para volar esta tarde a Buenos Aires. Ya quedaron "liberados" de la justicia brasileña: debieron firmar las cuestiones legales necesarias y tendrán que pagar una multa que sería de diez mil reales (unos 1.915 dólares). El plantel pasó la noche en el autobús en la puerta del destacamento policial.

Qué pasará con Boca vs. Banfield por la Liga Profesional

El Xeneize debería visitar este sábado desde las 20.15 al Taladro de Sanguinetti por la segunda fecha del torneo local. Tras todo lo sucedido en Brasil, disturbios, gases lacrimógenos y hasta pasar la noche completa arriba del micro en la puerta de la comisaría para que algunos integrantes de la delegación declaren que fue lo sucedido, desde el Xeneize intentarán que se suspenda y que la actividad oficial de Boca se reanudará directamente el martes 27, cuando reciba a San Lorenzo a las 21 por la tercera jornada del fútbol argentino.

Sin embargo, desde la Liga Profesional plantean un panorama distinto, por lo que seguramente se vendrán horas de negociaciones entre ambas partes. Lo que argumenta la LPF es que, según el artículo 29.2 del Reglamento, "los clubes no podrán solicitar la suspensión de partidos por cuestiones vinculadas a la pandemia (COVID-19), salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo". Como antecedente mencionan el de Independiente varado en el aeropuerto de Bahía, lo que provocó la postergación de aquel choque de Sudamericana pero no del posterior correspondiente a la Copa LPF.

Boca, la burbuja y el aislamiento

El Ministerio de Salud tendría decidido que la delegación que regrese desde Brasil deba permanecer siete días sin contactos con el exterior como parte del protocolo contra el coronavirus.Todo esto a pesar de que el equipo y todos los colaboradores nunca se bajaron del micro para que les tomen declaración y debido a los disturbios.

Vizzotti planteó la posibilidad de aislar a Boca tras el escándalo en Brasil

Mientras el plantel del Xeneize sigue en Brasil, la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti se expresó en Radio La Red sobre la posibilidad de tener que realizar un aislamiento preventivo al volver al país tras el escándalo.

"Estamos pidiendo información para evaluar el riesgo respecto de la situación. Claramente es una situación extraordinaria y no se siguieron los mismos mecanismos, Boca tuvo contactos fuera de lo estipulado. Hablaremos con Lammens para tomar una decisión. Apenas tengamos relevada esa información, decidiremos junto con el club cómo trabajarlo", comenzó la ministra. Es que en caso de no romper la burbuja protocolar, la delegación no debería aislarse al regresar. Pero por los hechos que se dieron, con integrantes teniendo que ir a la comisaría a declarar, Vizzotti advirtió el "contacto fuera de lo estipulado" y en las próximas horas habrá una decisión.

Luego, agregó: "Tenemos tiempo para pedir información y evaluar cómo fue el traslado a la comisaría y todo lo sucedido. Necesitamos tener la información oficial y final para analizar profundamente. En función de la versión formal, vamos a tomar determinaciones".