La inesperada confesión del padre de Brian Castaño que estremeció a todos

Brian Castaño se quedó con gusto a poco. Anoche las tarjetas decretaron empatada su pelea con Jermell Charlo de manera injusta y las críticas a los jueces no tardaron en llegar: el propio boxeador y los fanáticos sostuvieron que Castaño ganó la pelea. Pero más allá de lo deportivo, Carlos, su padre, hizo una confesión luego del evento que estremeció a todos.

"LA PELEA LA GANÉ YO"



Es que a pesar de que el Boxi fue el ganador tácito de la pelea, no la pasó bien en el décimo round cuando Charlo estuvo a punto de noquearlo. Con respecto a ese momento, su padre señaló: "Hizo una pelea hermosa. En un momento se me cruzó por la cabeza tirar la toalla. Estoy contento. Lástima el fallo", dijo.

Brian Castaño cuenta cómo sufrió el décimo round

Acerca de su momento crítico en el combate, Castaño relató: “Me tira el cruzado de izquierda y me conmovió, realmente pega duro. Veía todo cruzado. Se me movía todo: tenía un ojo para la derecha y el otro para la izquierda. Los quería enderezar y me movía. Decí que hice una gran preparación y con la movilidad me pude desempeñar bien para recuperarme. De esas manos así, con esa potencia, con un noqueador como es Charlo, uno se va al piso”.

Pero luego también abundó sobre su oportunidad en el tercer asalto, en el que puso en apuros a su rival contra las cuerdas: “Le metí un cruzado creo de izquierda, como que la sintió. Se la devolví, porque en el segundo me conectó y me hacía caritas como ‘te entró'. Se me escapó por poquito, eso lamento. Demostramos que estamos para grandes cosas. Esto tiene que seguir. Dios quiera que me dé la revancha”.