A qué hora y cómo ver en vivo Libertadores, Sudamericana, finales de la NBA y más

La agenda de este miércoles viene con mucha actividad en las copas para los equipos argentinos. Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia y River Plate iniciarán sus respectivas llaves de octavos de final en la Copa Libertadores, mientras que Arsenal de Sarandí hará lo propio en la Sudamericana.

Además, sigue la vibrante definición de la NBA con el cuarto partido de las finales, que tienen a Phoenix Suns liderando la serie por 2 a 1 ante Milwaukee Bucks.

La agenda completa

Copa Libertadores

19:15 Universidad Católica vs Palmeiras FOX SPORTS 2

19:15 Vélez vs Barcelona (ECU) ESPN 2

21:30 Defensa y Justicia vs Flamengo FOX SPORTS 2

21:30 River vs Argentinos ESPN

Copa Sudamericana

19:15 Sporting Cristal vs Arsenal ESPN 3

21:30 Independiente del Valle vs Bragantino DIRECTV SPORTS +

21:30 Junior vs Libertad DIRECTV SPORTS ESPN 3

Copa Argentina

15:35 San Telmo vs Banfield TYC SPORTS

NBA - Finales

22:00 Juego 4: Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns ESPN 2

Ciclismo - Tour de France

06:45 Etapa 17 ESPN 3

LNB

21:30 Juego de las estrellas TYC SPORTS

ATP 500 de Hamburgo

09:00 Segunda Ronda ESPN 2

Rugby - Test Match

15:00 Sudafrica vs Irish Lions ESPN 3