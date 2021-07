Pedro Dickson, el remero argentino que clasificó a la final del Mundial, cuenta la razón de su éxito

Pedro Dickson, el remero porteño que se transformó en el tercer singlista argentino en acceder a una final A en mundiales Sub-23, vuelve de la República Checa luego de haber terminado quinto en su primera participación en un campeonato del mundo. Mientras espera el avión que lo regrese a la Argentina, nos cuenta qué lo motivo a llegar donde está hoy y cuáles son sus objetivos a futuro.

Pedro o Peter, como figura su alias en Instagram, vivió en Tigre toda su vida, "siempre con el río" como dice él. A pesar de no haber competido en mucho tiempo debido a la pandemia, todo el esfuerzo y entrenamiento dio finalmente sus frutos cuando clasificó a la final A en single ligero, del Mundial sub 23 que se disputaba en Racice, República Checa.

Cuenta que la razón por la que llegó tan lejos es gracias a su madre, Erica Piskulich. "Siempre mi mamá nos incentivó muchísimo, ella también remaba y nos alentó a los tres hermanos más chicos". Pedro es el octavo de nueve hermanos, de los cuales los últimos tres practican el deporte. "Ella es la que nos motivó, la que nos apoyó, la que estuvo todos los días en todas las regatas y viajes que hicimos. Sin mi mamá los resultados de hoy serían imposibles", cuenta emocionado.

"Arranqué a los 12 años en el 2012. Yo hacía rugby en el colegio y no me estaba gustando así que decidí empezar a remar. A esa edad es totalmente recreativo, entrenás 2 o 3 veces por semana, que es lo mínimo que se hace en remo. A los dos años de haber arrancado me lo empecé a tomar más en serio. Ahora entreno 2 o hasta 3 veces por día".

Pedro Dickson a los 12 años.

Pedro terminó el colegio en 2017, tiene 21 años y es integrante de la Selección argentina de remo. "Cuando te federás, las categorías pasan a ser oficiales y de alto rendimiento. Ahora remo en el Buenos Aires Rowing Club. Ser finalista de un Mundial me hizo sentir realizado, era un objetivo por el que venía trabajando hace mucho. Siento que la preparación fue muy larga pero también muy buena", contempla el corredor de la Selección.

El equipo que fue a competir a Racice, República Checa, estaba compuesto por 7 remeros y dos entrenadores, Martín Bonini y Pablo Susini. "Aunque cuento con los entrenadores de la Selección, mantengo una muy buena relación con mi entrenador del club, Agustín Rocha. Él está con la Selección juvenil, no forma parte del cuerpo técnico que me entrena a mí, pero seguimos trabajando juntos. Hablo muchísimo con él, termino de entrenar y le cuento cómo fue. Cuando tengo videos nos sentamos y los analizamos. Los entrenadores de la Selección lo saben, es algo que está hablado con el director técnico nacional, es como un trabajo en conjunto", explica el deportista.

Luego de un merecido descanso tras el cierre del torneo que duró desde el 7 al 11 de julio, Dickson tiene la mente puesta en los juegos Sudamericanos Senior que se corren a fin de año. "Es una categoría mayor, pero me encantaría ser campeón sudamericano. Para el Mundial del año que viene sueño con una medalla y hasta ser campeón del mundo", cuenta el finalista.