Scaloni respondió los dichos de Gallardo con una frase que cerró varias bocas

"Me encantaría ser el entrenador de la Selección en un futuro". Con esa simple frase Marcelo Gallardo revolucionó el fútbol argentino y se generó una fuerte polémica. Algunos salieron al cruce del Muñeco, como por ejemplo César Luis Menotti, y otros apoyaron sus dichos, entendiendo que no habló de tomar el cargo en la actualidad y simplemente manifestó un deseo.

Días después, Argentina fue campeón y se calmaron las aguas. Y este lunes fue el entrenador argentino, Lionel Scaloni, quien se pronunció al respecto y, para sorpresa de muchos, celebró lo expresado por el DT de River: "¿Cómo no le va a gustar a un DT dirigir a la Selección? Todos tendríamos que decir que sí. Yo hubiese respondido lo mismo".

"Me pareció una respuesta normal la de (Marcelo) Gallardo. No es descabellada. Inclusive al Cholo (Diego Simeone) también se lo preguntaron alguna vez. Después están todos los comentarios de afuera que pueden tergiversar la cosas, pero yo estoy tranquilo y convencido porque sé cómo son las cosas", agregó callando varias críticas.

Luego, sobre lo conseguido en Brasil, señaló: "Ganamos y fue histórico. Pero si no se hubiese ganado no tendría que haber cambiado nada por todo lo que dio esta Selección”, apuntó. Scaloni también rescató lo que entregó el astro Lionel Messi al "grupo entero. No sólo a él hay que agradecerle, sino a todos".

Y, para cerrar, habló de Di María: "Yo tengo una relación increíble con Di María desde antes que sea técnico y para mí tiene un potencial increíble. Es un chico muy noble y un gran pibe, no hay duda. No sé si fue por regalo de Dios que al final nos dio la Copa un gol suyo, lo merecía por todo lo que había hecho".