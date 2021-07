Di María, su esperada revancha y el vaticinio de Messi que se volvió realidad

El extremo del seleccionado argentino Ángel Di María, artífice del triunfo sobre Brasil en la final de la Copa América 2021, vivió su desquite soñado y afirmó que no termina "de caer" por un título que "rompió la racha" de tres finales perdidas en el ámbito personal y 28 años sin festejos.

"Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto y hoy se rompió la racha", expuso emocionado Di María en el campo de juego del Macaraná y agregó: "Mucha gente nos decía que no volvamos a la Selección, pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared", agregó el 'Fideo', que se llevó el trofeo como el mejor jugador del partido.

"Estoy feliz por mis hijas, por mi mujer, por mis viejos, por toda la gente que nos bancó y por todos los locos que vinieron acá, que vinieron a alentar", prosiguió el futbolista del PSG de Francia. Luego, el Fideo estimó que "viene un Mundial dentro de poco (Qatar 2022) y esto es un envión muy grande para el plantel".

Además resaltó que esta noche "va a ser inolvidable" y que Lionel Messi le dijo que la conquista era gracias a él, a lo que le respondió: "Fue gracias a vos". Prosiguió con lo que Lio le expresó: "Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue".