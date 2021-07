Juega en Italia y lo quiere el Atlético de Madrid, pero habló de River y enloqueció a los hinchas

En diálogo con Radio Colonia, Giovanni Simeone dejó algunos títulos sobre su futuro que enloquecieron a los hinchas. Es que el actual jugador del Cagliari de Italia se refirió a los dos clubes en los que piensa para su futuro: Atlético de Madrid y River Plate.

Con respecto al conjunto español, Simeone señaló: "Me encantaría poder ir. Ya me hice un nombre en Europa y me puede dirigir cualquier entrenador”.

Pero rápidamente se volcó hacia el club argentino y reconoció: “Estoy en la mitad de mi carrera. Mi idea es seguir en el continente por un tiempo pero cuando pienso en volver a la Argentina lo vínculo con River, porque cuando estuve ahí no tenía experiencia y no pude demostrar todo lo que quería”.

Simeone sobre Marcelo Gallardo

“Me pareció un tipo muy seguro de sí mismo. Es difícil encontrar a personas que directamente te transmitan eso. Que un director técnico saque lo mejor de un jugador es de las cosas que más se valoran”, manifestó sobre el entrenador de River.

Los números de Giovanni Simeone en Europa

Simeone marcó seis goles en 24 partidos de la Serie A en la última temporada y lleva un total de 50 gritos en 156 encuentros. Su labor entre Genoa, Fiorentina y Cagliari le abrió las puertas en este mercado de pases para dar el salto a un equipo más importante, entre los que están Atlético de Madrid y Olympique de Marsella de Francia.