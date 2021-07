El Turco García destrozó a Gustavo Alfaro por sus dichos a Tite

El video recorrió el mundo y, para muchos, el pedido de Gustavo Alfaro a Tite generó emoción. "No se vaya, por favor. Resista que usted va a terminar siendo campeón del mundo, acuérdese lo que le digo. Usted dignifica esto", le dijo el exDT de Boca apenas consumado el empate entre Ecuador y Brasil.

Sin embargo, sus dichos también causaron molestia y Claudio García fue uno de los que salió al cruce y no se guardó nada: "Decirle vende patria es mucho, pero estoy caliente porque yo vestí la camiseta de la Selección, salí campeón de América dos veces. Sus palabras me dieron asco, que diga que cualquier otro va a salir campeón, y menos Brasil y Chile".

"Si viene un brasileño, o cualquiera, a pedirme un vaso de agua, se lo doy, pero jugando al fútbol o a otro deporte, es otra cosa", declaró. "Si lo quiere mufar a Brasil o a quien sea, le grita de otra manera, no se esconde, porque ahí no querés que te vean. Lo hizo todo de vende humo. A mí, si no sale campeón Argentina, que no salga campeón nadie, que se suspenda la copa", completó.