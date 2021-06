Aseguran que a Lautaro Martínez le gustaría jugar en el Barcelona

Lautaro Martínez estuvo muy cerca de convertirse en futbolista del Barça el pasado verano europeo, pero la cosa empezó a torcerse por los problemas económicos de la entidad y, finalmente, el delantero argentino siguió jugando en el Inter, donde esta temporada ha sido campeón del Scudetto. Pese a todo, el futbolista no se ha olvidado del Camp Nou, tal y como explica su representante, Alejandro Camaño, a SPORT.

"Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos que resolver la situación del Inter primero, pero claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubes más grandes del mundo", asegura el agente, que, eso sí, reconoce que "nadie del Barcelona me ha llamado. Tengo buena relación con Mateu (Alemany), pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora". Aún así, asegura que "está preparado para cualquier reto. Lautaro es un jugador que no pasa desapercibido y puede afrontar cualquier responsabilidad".

En ese sentido, comenta que "desconozco lo que pasó el año pasado con Lauti, me contó que su ex agente le había hablado del Barça, pero fue todo tan confuso... Nuestro trabajo ahora es saber la situación del proyecto del Inter y escuchar las ofertas que vayan llegando". Camaño entiende que "estamos bien como estamos, pero ya veremos...". Según informa 'Sky Sport Italia', el Inter habría tasado al futbolista en 90 millones de euros, aunque Camaño considera que "noventa millones es exagerado. Todo tiene un precio, aunque me parece que el Inter no habla de vender, pero bueno. Hay que ver a medida que vaya trascurriendo el mercado la situación del Inter".

Además, Lautaro ha frenado su renovación con el conjunto de Milán, que quería alargar un año más su contrato, que acaba el 30 de junio de 2023: "Nos lo han ofrecido, pero de momento hemos dicho que estamos bien como estamos".