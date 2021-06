Diego Schwartzman bromeó con Rafa Nadal e hizo reír a todos

Diego Schwartzman clasificó hoy a los cuartos de final de Roland Garros luego de vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (9), 6-4 y 7-5.

Antes de retirarse de la cancha, el Peque le dedicó unas palabras al público presente: "Realmente estaba disfrutando. Se siente muy lindo jugar con la gente. Los quiero mucho, gracias y los veré en la próxima ronda".

Con respecto al partido, señaló: "Cometí muchos errores en el principio del partido, él lo tenía muy fácil. En ningún momento me sentí cómodo, la tensión me jugó una mala pasada. Tuvimos idas y venidas, fue un partido extraño. Lo más importante es que gané en tres sets".

Y agregó:"Me gusta Francia, amo París. Siempre juego mi mejor tenis acá. No tuve una buena temporada de polvo de ladrillo, pero sabía que jugaba aquí".

Finalmente, bromeó sobre quién será su próximo rival que saldrá del cruce entre Rafa Nadal y Jannik Sinner: "No estoy feliz porque quizás me toque Rafa en la siguiente ronda, nunca he jugado con Sinner".