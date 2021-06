La insólita pregunta que incomodó a Laporte tras su debut en la Selección de España

Luego de competir en las categorías inferiores de la Selección francesa, a la que fue convocado en tres ocasiones a la mayor sin llegar a debutar, el defensor Aymeric Laporte se nacionalizó español el pasado 12 de mayo y este viernes hizo su debut con la Selección de España en el empate ante Portugal.

Este sábado brindó una rueda de prensa y allí se encontró con una insólita pregunta que lo incomodó bastante, pero que supo responder con altura y con absoluto respeto.

"¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera y un himno?", consultó el periodista Fernando Burgos, descolocando al futbolista, quien rápidamente dijo "vaya pregunta ¿no? La verdad que es una pregunta bastante fuerte, creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible".

"Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mí para ganar y creo que eso es lo importante. Nadie tiene que dudar que lo voy a dar por todo por esta Selección", respondió el central en rueda de prensa desde la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Todo futbolista quiere competir siempre al máximo nivel. Es una competición muy bonita y siempre lo he querido vivir. Estoy aquí, estoy contento de estar aquí y de competir al máximo nivel", reiteró el futbolista nacido en Agen (Francia) hace 27 años y ahora con la selección española para afrontar la Eurocopa 2020.

"Estoy aquí porque he querido. Estoy contento de la decisión que he tomado, estoy disfrutando de cada minuto con los compañeros, que son increíbles y que desde el principio me han ayudado muchísimo. Y no tengo mucho más que decir, que estoy súper contento y súper agradecido al presidente, al 'staff' y al míster por estar aquí y confiar en mí", prosiguió Laporte, cuya decisión viene "de atrás".

"Ya con la Sub 19 me contactaron de la selección. Y ahora se ha presentado la oportunidad de poder jugar con la selección. Me llamó Luis Enrique para preguntarme un poco la situación, las ganas que tenía de defender este país, de competir al máximo nivel, y le dije que yo estaba encantado de poder estar aquí con ellos. Y así ha sido", expuso el central.

Entre todas esas circunstancias ¿se siente más observado? "Está claro que hay mucha gente que me espera en la esquina, que todo lo bueno se va a ver siempre y lo malo va a resaltar muchísimo, pero esto es fútbol. Seguro que habrá muchos buenos momentos y muchos malos también. Hay que estar preparado para todo y lo estoy", dijo.