Tevez se va de Boca: la verdad sobre su relación con Riquelme

Los rumores comienzan a pasearse por los pasillos de La Bombonera y el hincha de Boca empieza a lamentarse un adiós que podría causar revuelo. El de Carlos Tevez, que postergó sus vacaciones y dará una conferencia de prensa para anunciar su salida de Boca. En caso de que decida ponerle punto final a su carrera, se despediría del club bajo una dirigencia con la que en más de una vez tuvo cortocircuitos.

Desde su asunción a finales de 2019, el Consejo de Fútbol festejó dos títulos y también se sumergió en la polémica por las rispideces con el Apache y otros futbolistas, como Pol Fernández, Alexis Mac Allister y Julio Buffarini. “Hace dos años perdió esas ganas de jugar a la pelota y queremos ver si somos capaces de recuperar a Carlitos, que disfrute y nos haga disfrutar a nosotros”, expresó Juan Román Riquelme tiempo atrás.

Lo cierto es que Tevez desplegó un nivel superlativo en el primer tramo de Miguel Ángel Russo en el banco azul y oro, se convirtió en la bandera del equipo y fue clave en la conquista de la Superliga 2019/20 que el Xeneize le arrebató a River en la última fecha. Semanas más tarde, en medio de la novela por su renovación, Jorge Bermúdez, integrante del Consejo, hizo estallar la bomba. “Cuando llegamos, Tevez era un exjugador de fútbol”, soltó el Patrón.

Tras sus dichos, el N°10 no se quedó callado: “Eso a uno le molesta. Se tiene que decir puertas adentro porque si tenemos una diferencia en el tema del contrato no lo podemos hacer público. Yo me quiero ir bien de Boca y no me quiero ir peleado con absolutamente nadie, pero no voy a dejar que me falten el respeto”.

Hasta el día de hoy, Tevez no cruza palabras con el exzaguero colombiano, que también se había tirado con los tapones de punta cuando se conoció una foto de Carlitos abrazado con Daniel Angelici en Mar de Plata. “En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones”, se escuchó a Bermúdez en un audio filtrado en febrero de este año.

Con el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol la relación es cordial. Si bien Raúl Cascini también lo había tildado de “exjugador” hace ya varios meses, el fuego interno se fue apaciguando luego de que éste se pusiera a disposición ante el fallecimiento de su padre Segundo y lo acompañara desde Rosario a Buenos Aires junto a Marcelo Delgado, otro directivo con el que hay un ida y vuelta. “A mí me interesa jugar y nada más. El Consejo de Fútbol sabe que cualquier mano que le pueda dar con el grupo y mis compañeros se la voy a dar. Yo me dedico a entrenar y jugar, no a sacar cosas que hayan pasado", indicó Tevez.

Respecto a Riquelme, el Apache había sido muy crítico con él a mediados de 2017, cuando se desempeñaba en Shangai Shenhua de China: "Cuando él jugaba no tenía amigos periodistas, ahora toma mate con ellos. Siempre trata de tirar para abajo a los jugadores de Boca, al cuerpo técnico. Y los jugadores de Boca ahora un poco le hacen frente y hacen bien. Pero no le hace bien al club ni a los chicos que están jugando. Riquelme era un ídolo adentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear".

Más allá de esas palabras punzantes hace ya casi cuatro años, actualmente la relación entre Román y Tevez es otra y las diferencias parecen haber quedado en otra página de la historia. Ahora es respeto de capitán a vicepresidente. Mensajes antes y después de los partidos. "Me llevo muy bien. Lo que pasó, ya lo solucionamos en su momento", dejó en claro el Apache días atrás, en la apertura de Showmatch.

En ese mismo sketch, el N°10 confesó estar por empezar el curso de director técnico, al mismo tiempo en que desestimó la posibilidad de lanzarse en alguna candidatura en Boca: "No pienso en eso, pienso en jugar y disfrutar".

Informe: TyC Sports.