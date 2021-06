Tristeza en Cataluña: una leyenda deja el Barcelona

La capitana del FC Barcelona Vicky Losada dice adiós al club de su corazón tras doce temporadas, entre idas y venidas. Así lo ha confirmado en una entrevista, pese a que el club no lo ha hecho oficial por el momento. Vicky se marchará con la carta de libertad, muy probablemente al Manchester City.

Mañana la jugadora hará una rueda de prensa para explicar los motivos de sus últimas declaraciones en los medios de comunicación. Todo apunta a que la capitana hará oficial su marcha del Barça.

La jugadora ya expresó últimamente sus dudas en cuanto su futuro. Confesó que no se había sentido "valorada ni con la confianza del entrenador" esta temporada, en un curso en el que no ha gozado de muchas titularidades y en el que ha tenido menos protagonismo del que esperaba. Lo cierto es que Vicky aún tiene un año de contrato con el Barça, pero el club no pondrá trabas a una futbolista que quiere sentirse más importante lejos de la Ciudad Condal.

Vicky fue muy clara en una entrevista concedida a EuropaPress, donde confirmó su disgusto por la falta de comunicación con el míster blaugrana: "En diciembre no intenté salir, pero sí expresé al club que no estaba a gusto y que no me sentía muy valorada en el equipo, por el entrenador. Pero Lluís, conmigo, nunca ha venido a hablar de ello. Tengo que mirar por mi bien y ha llegado el momento de irme del Barça, con el corazón blaugrana para siempre, pero pensando en mí. Estoy a muy buen nivel y no puedo seguir en el Barça así".

La marcha de la 'capi' se entiende en el contexto de remodelación de la plantilla del Barça de Lluís Cortés, que después de conquistar el triplete quiere seguir aumentando el nivel del equipo. No será la única culé que diga adiós al club, mientras otras jugadoras llegarán.