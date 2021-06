Se terminó la rotación y se viene el once ideal de la Selección argentina

La Selección Argentina tiene un día de descanso después del triunfo ante Bolivia en el cierre del Grupo A y Lionel Scaloni ya empieza a pensar en el equipo que jugará ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, el sábado que viene y desde las 22 de nuestro país.

Después de un par de partidos en los que Scaloni rotó el equipo por el cansancio y las posibles suspensiones por la acumulación de amarillas, el entrenador deberá definir el 11 de la Selección Argentina para jugar ante Ecuador y hay algunos interrogantes.

La rodilla de Cristian Romero, uno de los interrogantes de la Selección para jugar ante Ecuador

Cristian Romero, quien se ganó la titularidad a base de muy buenas actuaciones, no estuvo a disposición ante Bolivia (ni siquiera fue al banco de suplentes) producto de una distensión en la rodilla.

Si bien Scaloni en la conferencia de prensa después del 4-1 aseguró que no había que preocuparse, la semana servirá para terminar de conocer si Cuti Romero no tendrá inconvenientes para estar ante Bolivia. De no estar, Germán Pezzella asoma como el candidato para formar la dupla con Nicolás Otamendi, quien volverá a ser titular tras las ausencias ante Paraguay y ayer.

El lateral izquierdo de la Selección Argentina: ¿Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña?

Desde que comenzó la etapa de Lionel Scaloni en la Selección, Nicolás Tagliafico es el tres titular aunque cada vez que Marcos Acuña tuvo su oportunidad no la desaprovechó, incluso en esta Copa América tuvo mejores rendimientos el jugador de Sevilla que el del Ajax.

Acuña jugó cuando Scaloni rotó y podría ser un indicio de que el sábado el titular será Tagliafico, quien además podría darle la chance al entrenador de la Selección Argentina de armar una línea de tres en caso de que el partido así lo requiera.

El mediocampo de la Selección, el lugar con más interrogantes para el partido con Ecuador

Rodrigo de Paul hoy parece ser el único jugador que tiene su lugar asegurado ante Ecuador en el mediocampo de la Selección Argentina, mientras que Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Alejandro Gómez parecen disputarse los otros lugares pendientes.

Paredes era uno de los indiscutidos en el centro del campo, pero la aparición de Guido Rodríguez abrió el interrogante respecto a quién será el cinco de la Selección ante Ecuador Lo Celso, en tanto, estuvo en el arranque de la Copa América y Papu Gómez cada vez que jugó, rindió y además marcó.

Lautaro y un gol clave en la disputa por el nueve de la Selección Argentina

Agüero tuvo la oportunidad de ser titular en los últimos dos encuentros de la Selección Argentina y no parece haberle alcanzado su rendimiento para sacarle a Lautaro Martínez la titularidad, encima el delantero de Inter cortó la sequía ante Bolivia.

Agüero es el que mejor se entiende con Messi en la ofensiva y le dio linda asistencia al rosarino en el tercer gol, pero da la sensación que Lautaro Martínez volverá a estar de arranque ante Ecuador.

¿Habrá lugar para Angel Di María frente a la Selección Argentina?

Di María fue uno de los destacados ante Paraguay, pero se quedó afuera del partido ante Bolivia por un golpe en uno de los gemelos. En tanto, Nicolás González es uno de los jugadores a los que Scaloni siempre puso cuando estuvo en condiciones y debería seguir entre los 11 de no mediar ningún inconveniente.

La palabra de Scaloni luego del triunfo ante Bolivia