El Cuti Romero recibió la mejor noticia de su vida en la Copa América

En plena Copa América y a horas de que la Selección Argentina dispute el último partido de su grupo ante Bolivia, Cristian Romero recibió la gran noticia de que será padre.

Con mucha alegría, así lo comunicó el Cuti en su Instagram: "Ganas de besarte, de abrazarte y llenarte de ternura y amor, no veo las horas de que llegues. Una felicidad enorme que no podíamos esperar más. Vamos a ser PADRES. La mejor noticia de nuestras vidas amor mío. Te amo y gracias por tanto, no tengo duda que será la mejor, ya venís bien enseñada de una gran familia. No paramos de recibir bendiciones. ¡Gracias!".