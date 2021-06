A qué hora y cómo ver en vivo: octavos de la Eurocopa, NBA, F1 y más

Eurocopa - Octavos de final

13:00 Gales vs Dinamarca DIRECTV SPORTS / 1610 - TNT SPORTS

16:00 Italia vs Austria DIRECTV SPORTS / 1610 - TNT SPORTS

NBA Playoffs

22:00 Los Angeles Clippers Clippers vs Phoenix Suns ESPN 2

Fórmula 1 - Gran Premio de Estiria

06:55 Prácticas 3 ESPN

09:55 Clasificación ESPN

Moto GP - Gran Premio de Assen

09:00 Clasificación ESPN

Ciclismo - Tour de France

07:00 Etapa 1 ESPN 3

Primera B

13:05 Deportivo Merlo vs Defensores Unidos DIRECTV SPORTS + / 1613

13:10 Acassuso vs Los Andes TYC SPORTS

17:10 Talleres (RE) vs Deportivo Armenio TYC SPORTS

MLS

18:30 Kansas City vs Los Ángeles FC ESPN Extra

Boxeo

22:00 Kevin Muñoz vs. Rober Barrera TYC SPORTS

22:00 Davis vs Barrios ESPN 3

UFC

17:00 Gane vs Volkov ESPN

Rugby

10:50 Amistoso: British and Irish Lions vs Japon ESPN 2

13:30 Premiership inglesa: Exeter Chiefs vs Harlequins ESPN 3

Golf - The Travelers

14:00 Tercera Ronda ESPN 2