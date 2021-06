Un compañero de Cristiano Ronaldo reveló su estricta dieta y sorprendió al mundo

Cristiano Ronaldo fue noticia días atrás al sacar de su conferencia de prensa las botellas de Coca-Cola que estaba sobre la mesa mientras hacía un llamado a tomar agua, y ya es sabido que le molesta bastante que su hijo consuma bebidas gaseosas ya que para él la buena alimentación es una de las principales claves para ser un futbolista profesional.

En este sentido, el belga Daouda Peeters, integrante del Sub 23 de la Juventus que ya debutó en el primer equipo, palpitó el duelo de su Selección ante Portugal por los octavos de final de la Eurocopa y se refirió a la dieta del crack luso, sorprendiendo a todos por su nivel de exigencia.

"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola", aseguró entre risas al recordar el episodio de hace unos días. También destacó el espíritu ganador del portugués: "Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra. Creo que es una característica muy buena".

Finalmente, además de la alimentación destacó lo mucho que CR7 se cuida durante la temporada en otros aspectos: "No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo".