Los audios del VAR de la polémica jugada que reclamó todo Chile y quedó en nada

Paraguay venció este jueves a Chile por 2 a 0 y cuando comenzaba el último cuarto de hora del partido apareció una polémica luego de que los jugadores de la Roja reclamaran por un penal que finalmente no fue. A la salida de un córner, un defensor paraguayo despeja la pelota con la cabeza pero los chilenos reclamaron mano y, de hecho, Arturo Vidal hizo tirar la pelota afuera para obligar al árbitro Wilmar Roldán a revisar la jugada él mismo.

Este jueves, la Conmebol dio a conocer los audios del análisis del VAR de esa y otras jugadas del partido. "Veo una posible sujeción, no veo lo que está pidiendo Arturo", explicó el colombiano Roldán a sus colegas en la cabina tecnológica ya que tenía su vista centrada en los forcejeos entre el paraguayo Alberto Espínola y el chileno Enzo Rocco. "Están pidiendo una posible mano", dijo Roldán luego.

"Sujeción no, posible mano", aclara el brasileño Traci, encargado del VAR, quien junto a sus asistentes se enfocaron en esa situación, mientras que Roldán insistía con una posible falta, algo que descartaron rápidamente: "Sujeción no hay, estamos revisando una posible mano". "Eso no lo veo porque estoy atento a la posible sujeción. Lo otro no lo veo", se sinceró Roldán. "Te recomiendo OFR por posible mano penal", lo llamó Traci a volver a ver las jugadas en la pantalla.

Finalmente, Roldán sentencia: "Pega en la cabeza, jugada por él y después pega en la mano. Por contexto de juego, no es penal porque primero pega en la cabeza y después en la mano". "Perfecto Wilmar", le contestan, y el penal fue descartado.