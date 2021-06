¿Con o sin Messi? Scaloni define la formación para enfrentar a Bolivia

Lionel Scaloni, empezará mañana a definir la formación que jugará el lunes ante la ya eliminada Bolivia en Cuiabá, en el cierre de la fase de grupos de la Copa América. La gran duda pasa por Lionel Messi: con el equipo ya clasificado a los cuartos de final, y en función del agotamiento, es probable que el astro del Barcelona español, que ayer cumplió 34 años, tenga descanso.

Otra incógnita es sobre los jugadores que están con una amarilla. Con la clasificación asegurada, Scaloni pretende no arriesgar a los titulares que arrastran una tarjeta: Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, a quienes se le suman Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa, que no forman parte del once ideal del DT.

Mientras tanto, el plantel cumplió hoy un nuevo entrenamiento en el predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores realizaron primero una activación en el gimnasio durante 20 minutos y luego pasaron a la cancha 2 del predio, donde realizaron tareas de velocidad y coordinación bajo las órdenes del preparador físico del seleccionado, Luis Martín.

Después llevaron adelante un ensayo con fundamentos técnicos y futbolísticos; y finalmente fueron divididos en dos grupos para llevar a cabo acciones en ataque con definición utilizando laterales y extremos sobre las bandas. En el cierre, tres equipos disputaron fútbol en espacio reducido y remates desde afuera del área.

La próxima actividad será mañana, con una nueva práctica a partir de las 16.30 en Ezeiza. El domingo habrá un entrenamiento matutino y la delegación viajará por la tarde a Cuiabá. Ya en tierra brasileña, Scaloni y un jugador a designar darán una conferencia virtual para la prensa.

Argentina y Bolivia jugarán el lunes desde las 21 en el Arena Pantanal, de Cuiabá. A la misma hora, pero en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, chocarán Uruguay y Paraguay. El combinado nacional lidera el grupo con 7 puntos, seguido de Paraguay (6), Chile (5, quedará libre), Uruguay (4) y Bolivia (0).