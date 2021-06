Juanfer Quintero habló de la decisión de irse de River

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero aseguró hoy que no está arrepentido por haberse desligado de River Plate para continuar su carrera en el fútbol chino.



"No me arrepiento de la decisión de irme de River, porque creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo", indicó Quintero en diálogo con radio Colonia.



Quintero, uno de los héroes en la conquista de la Copa Libertadores 2018 en la final ante Boca en Madrid, dejó River en 2020 para incorporarse al Shenzhen de China.





“Me volví hincha de River. Hay un cariño por todos los clubes en que jugué, pero los que sufro y miro son los de Medellín y River", agregó el volante colombiano.



A su vez, aconsejó a su compatriota Rafael Santos Borré, quien a fines de junio quedará con el pase en su poder con grandes posibilidades de despedirse del club de Núñez.



"Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la elección que lo convenza", indicó Quintero.



Juanfer también se refirió a su compatriota Radamel Falcao García, otro ídolo del "Millonario", al desear que "vuelva a River. Pero no me lo imagino. Es un hincha de River que quiere mucho al club, pero la realidad es que por lo económico y por lo que es el fútbol en la actualidad, no sé si están dadas las condiciones para que vuelva", advirtió.