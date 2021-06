Ángel Di María cumplió y se descargó ante las cámaras

Ángel Di María volvió a ser titular anoche en la victoria de Argentina sobre Paraguay por 1 a 0 en la Copa América. El Fideo fue una de las partes del tridente ofensivo que completaron Lionel Messi y Sergio Agüero. Luego del encuentro, el futbolista se descargó ante la prensa.

"Estoy feliz y contento porque hicimos un partido espectacular, ya que había muchos chicos que venían jugando poco. Pero siempre quisimos llevar el partido para nuestro lado. Y el gol del Papu (Alejandro) Gómez fue muy bueno, mejor que mi asistencia", comenzó diciendo ante la transmisión oficial del encuentro disputado en el estadio Mané Garrincha.

"Pero aunque hoy jugué de entrada y no lo venía haciendo, mi cara nunca cambió cuando no entraba, ya que cada vez que me dieron la oportunidad de estar demostré que puedo hacerlo. Y hoy lo hice", lanzó.

Y sobre el futuro en el torneo en el que hoy lograron clasificar anticipadamente para los cuartos de final, Di María repitió lo que ya viene sosteniendo: "Brasil está ganando los partidos más fácil que nosotros".