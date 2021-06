Samuel Eto'o revolucionó el mundo River con una inesperada frase sobre Gallardo

Marcelo Gallardo trasciende fronteras a la hora de la admiración y el reconocimiento hacia su trabajo, incluyendo a grandes personalidades del mundo del fútbol que han sido figuras indiscutidas a lo largo de sus carreras. Y en esta ocasión los elogios hacia el Muñeco llegaron desde Camerún, más precisamente del jugador más determinante de aquel país: Samuel Eto'o.

En diálogo con Super Depor Radio declaró: “Me hubiera encantado que me dirija Gallardo. Lo hace bárbaro como cuando jugaba. Es un entrenador que apunta a equipos como Barcelona. Lo hace diferente a los otros entrenadores: tiene una idea europea y sabe mezclarla".

"Me sorprende que Gallardo aún siga en Argentina. Es un entrenador que debe pegar el salto a Europa pero no en cualquier equipo. Debe meterse entre los 8 mejores de Europa. Lo veo para mi Barça. A veces no podemos tener el porqué, pero espero y deseo que venga en mi Barca. Porque es un entrenador que vale. Ojalá", agregó sin dudar.

Esto habla del gran reconocimiento hacia el director técnico del Millonario a nivel mundial. Si bien el camerunés ha ganado todo o casi todo durante su etapa como profesional, con varios entrenadores exitosos como Pep Guardiola, no dudó en soltar que le hubiera gustado escuchar algún que otro consejo futbolístico de Gallardo.