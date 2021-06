Domingo clave: el partido por el ascenso en España que podría darle un refuerzo a Boca

La dirigencia de Boca Juniors, a través del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, continúa en la búsqueda de refuerzos para el próximo semestre y este domingo será clave el resultado de la final de la Liga Smartbank, la segunda división española, entre Girona y Rayo Vallecano.

El apuntado es el peruano Luis Advíncula, futbolista del equipo madrileño, quien ha quedado en la mira de los hinchas del club por manifestarse en contra del "comunismo", de cara al ballotage en las elecciones presidenciales de su país, ya que el Rayo Vallecano es un club que históricamente ha tenido una ideología de izquierda.

Luis Advíncula, el lateral derecho apuntado por Boca.

En este contexto, el club español vería con buenos ojos desprenderse del peruano, sin embargo el resultado del partido de este domingo será clave. El Rayo debe remontar el 2-1 de la ida si quiere regresar a la primera división española, y en caso de ascender, las negociaciones podrían complicarse.

El partido entre Girona y Rayo Vallecano se disputará a las 16 (hora argentina) y será televisado por DirecTV Sports +(613/1613HD).

"Mientras no se sepa en qué categoría va a estar el Rayo Vallecano, no va a estar definido su futuro. Si no consigue el ascenso, valoraríamos las diferentes opciones que se presenten. Para nosotros, Boca Juniors es un equipo mas que atractivo y que se ajusta al nivel y características de Luis", dijo su representante, Horacio Rossi.

La llegada de Advíncula sería vital para el equipo de Miguel Ángel Russo que ya perdió a Julio Buffarini y Leonardo Jara, además de Nicolás Capaldo, a quien improvisaron como 4, y en ese puesto sólo cuenta con Marcelo Weigandt, quien acaba de regresar de su préstamo en Gimnasia.