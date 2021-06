Un brasileño se hizo un tatuaje infernal de Lionel Messi y su reacción enloqueció a todos

En la previa del cruce entre Argentina y Uruguay, las cámaras de TyC Sports captaron un momento único: un hincha brasileño mostró su adoración por Lionel Messi con un tatuaje infernal.

Para empezar, el joven brasileño vestía la camiseta de la selección argentina con el dorsal número 10. Luego se la sacó y descubrió un tatuaje de Lionel Messi que le cubría completamente la espalda. La imagen a puro color era un diseño realista de aquel icónico festejo de la Pulga con el Barcelona en un clásico ante Real Madrid.

¡TREMENDO el tatuaje de Messi que tiene este hincha brasileño! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F pic.twitter.com/pYhCdXhRjW — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2021

Aquel 23 de abril de 2017, el rosarino convirtió dos goles -uno de ellos sobre la hora- y celebró la conquista del triunfo por 3-2 elevando su camiseta en el aire y mostrándosela a todo el estadio Santiago Bernabéu. Esa postal del tanto número 500 del argentino en el elenco Blaugrana quedó para la posteridad en la historia del fútbol mundial.

“Soy muy fan de Messi, es una locura, pero por él es posible”, explicó el protagonista ante el asombro del periodista Matías Pelliccioni.

Pero la historia no quedó ahí: el propio Messi vio las imágenes y dejó su comentario en una publicación de Instagram que enloqueció a todos. "Terrible tatuaje. Me encantó! Me gustaría verlo y firmarle", sentenció el argentino. ¿Se concretará el encuentro?