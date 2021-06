El Pato Abbondanzieri recordó el arañazo y fulminó a Marcelo Gallardo

Boca y River atesoran superclásicos inolvidables. Uno de ellos es el correspondiente a la primera semifinal de la Copa Libertadores 2004, el cual quedó marcado por una repudiable acción de Marcelo Gallardo: es que el entonces jugador del Millonario golpeó a Raúl Cascini y luego agredió al Pato Abbondanzieri con el recordado arañazo.

17 años después, el exarquero del Xeneize rememoró la situación y confesó en diálogo con ESPN: "Nunca lo pude perdonar a Gallardo porque no tuvimos contacto y ni siquiera la posibilidad de cruzarnos. Cuando fuimos técnicos, cada uno se quedó en su lugar y no nos saludamos. Nunca tuve rencor hacia él, pero me llamó la atención porque éramos compañeros de una publicidad".

"No entendí la reacción y tampoco tengo por qué perdonarlo porque más allá de esa agresión y de ese dolor, no tengo nada en contra de él. En lo profesional, es uno de los mejores técnicos de América", concluyó el Pato.

Se aleja del fútbol

Hace menos de un mes, Abbondanzieri comunicó que se alejó del cuerpo técnico comandado por Martín Palermo y que su vida seguirá en otra dirección. "Decidí alejarme, porque me perdí muchas cosas de la vida”, sentenció.