La decisión del Pato Abbondanzieri que sacude al mundo del fútbol

En diálogo con Deportivo IP, Roberto Abbondanzieri confirmó una difícil decisión que, sin dudas, sacudió al mundo del fútbol. Es que el exarquero de Boca comunicó que se alejó del cuerpo técnico comandado por Martín Palermo y que su vida seguirá en otra dirección.

"Decidí alejarme, porque me perdí muchas cosas de la vida”, comenzó diciendo. Luego de aclarar que “la pandemia aceleró la determinación”, señaló: "Hace poco falleció mi papá y no pude estar presente. Eso me dolió bastante y quise estar cerca de mi familia. Me costó dejar de lado a un amigo (el Loco es el técnico de Curicó Unido de Chile), pero era lo mejor para mí”.

"Hace mucho tiempo que estaba fuera del barrio donde nací. A los nueve años me fui de mi casa para poder jugar en otro pueblo, porque en el mío no se podía. Es momento de regresar. Acá tengo un campo y lo trabajo”, manifestó con respecto a su futuro.

"Aunque ya no trabajamos juntos, hablamos todas las semanas. Él quiere dirigir una Selección”, disparó sobre Palermo y sus objetivos a futuro. Además, con respecto al Loco y Boca, expresó: "Pienso que tarde o temprano Palermo va a dirigir Boca y me imagino a Riquelme llamándolo para ofrecerle el cargo. Son dos grandes profesionales y pueden estar juntos y hacer cosas importantes como ya lo han demostrado".