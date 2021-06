El Loco Abreu aseguró cómo le iría a Cavani en Boca

El uruguayo Sebastián Abreu habló sobre la chance de que Edinson Cavani, su compatriota, llegara a Boca.

"La rompe toda", aseguró sin dudar en TyC Sports. "Es verlo, es la característica de él. Es generoso desde lo táctico, te mete diagonales constantemente, te da opciones de pase constantemente y tiene el arco entre ceja y ceja, ¿por qué no va a funcionar en Boca?", explicó.

Uruguay y la dupla Cavani-Suárez

El ex goleador también se refirió a la actualidad del equipo de Tabárez, reconoció que el mediocampo actual es más creador de juego que quizás el que jugaba hace algunos años pero remarcó también la necesidad del equipo de poder contar con sus dos delanteros titulares. "Ahora jugó Suárez solo y llevamos tres partidos sin hacer un gol. Necesitamos a los dos, dependemos de los dos. Ellos dos hacer que el funcionamiento del equipo sea bueno o malo. Hasta en un partido que parece que estás relegado y siendo superado, en cualquier circunstancia ellos te tienen en partido constantemente y pueden abrir el marcador. Es una dupla que disfrutamos, que nos queda poquito por disfrutarla y que también te genera una preocupación pensar en el recambio", explicó. Aseguró que son dos jugadores "clase A" con características diferentes y que se ensamblan muy bien, así que cuesta pensar en el futuro sin ellos.

Igualmente, al referirse a la Celeste aseguró que está dentro de la elite del fútbol mundial. "Uruguay está entre las cinco o seis mejores selecciones del mundo. Argentina está en ese bloque también. España, Alemania, Holanda, Francia, Brasil, Uruguay y Argentina", detalló entre sus elegidos.

Finalmente también se refirió a Leo Messi y los años que le "quedan" con la celeste y blanca. "Si lo exprimen a que sea el salvador constantemente, poco. Si lo agrupan bien y le suman gente del mismo nivel, Messi no tiene techo. Le va a meter hasta que él quiera", afirmó.

Sebastián Abreu sobre su retiro

Hace poco más de una semana se conoció la noticia de que el goleador con una larguísima trayectoria dejaría el profesionalismo y contó la búsqueda que inició en su nueva carrera como DT. "Fue fantástico, ya estoy incorporando el ayer, fue lindo, fue hermoso, pero como en el teatro se cerró el telón como futbolista y se abrió el de entrenador", dijo.

Además, sorprendió con una curiosidad: "me gusta mucho ver mundiales 86, 90, 94 porque te van detalles de que hay que tratar de que vuelva al fútbol de hoy. Respeto todo, y también lo utilizó, pero no tanta computadora, tanto dron, tanto analítico y recuperar la impronta natural del futbolista, darle la libertad dentro de un orden y no encasillarlo tanto. Si no, el futbolista pierde su esencia.

Estoy queriendo encontrar ese mix, entre adaptarme al mundo de hoy pero sin perder la esencia natural del juego y del futbolista", explicó.