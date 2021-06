La particular frase del Maestro Tabárez sobre Lionel Messi

El entrenador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, calificó hoy a Lionel Messi como "el rey de la precisión en un campo", en la antesala del partido de este viernes contra Argentina, por la segunda fecha del grupo A de la Copa América de Brasil.

uD83DuDCFD? El entrenador celeste, Oscar Tabárez, habló en conferencia oficial el día previo al debut en la @CopaAmerica.



?? Ver conferencia completa en #AUFtv: https://t.co/1fbfmDtyxv pic.twitter.com/OmbQQTgxxk — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 17, 2021



"Vamos a enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego y en el partido con Chile se vio que se acercó muchísimas veces al arco con suerte dispar y no pudo concretar. Pero tienen un jugador como Lionel Messi que es un rey de la precisión en campo, con pelota en movimiento y en la pelota quieta", explicó el exDT de Boca en la conferencia de prensa.



"Conocemos al rival y lo vimos jugar contra Chile y los anteriores partidos. Son cosas que en algún momento en esta misma situación y en Eliminatorias no hemos tenido esa posibilidad y costó mucho más preparar otros partidos. Así que vamos con ilusión y creo que tenemos claro lo que tenemos que intentar y posteriormente veremos qué es lo que ocurre", continuó Tabárez.



Uruguay debutará mañana en la competición, ya que quedó libre en la primera jornada, y hasta el momento no se enfrentó a Argentina en la Eliminatoria Sudamericana.



En la clasificación sus dirigidos suman apenas 8 puntos, con sólo 7 goles a favor -el peor es Paraguay con 6- aunque Tabárez aclaró: "Vinimos a la Copa América a tratar de llegar lo más lejos posible y no a dar una exhibición. eso va a estar en la cabeza de cada jugador nuestro. Hasta ahora no pudimos trabajar con tranquilidad como ahora".



"El iniciar la Copa América es algo bueno porque siempre el primer partido, por mi experiencia en este torneo, arroja mucha información concreta. Hasta antes de jugar son todas especulaciones. Argentina ya sacó conclusiones de su primer partido. No sé cómo será el equipo, pero quizás hay cambios para mejorar algo", concluyó Tabárez.



El partido se jugará desde las 21, hora de Argentina, en el estadio Nacional de Brasilia.