El deseo de un campeón de América: "Ganar la Copa es el mejor homenaje a Diego"

El exfutbolista Sergio Vázquez, campeón en la Copa América 1991 y 1993 con Argentina, aseguró este miércoles que ganar esta edición en Brasil "es el mejor homenaje" que se le puede hacer a Diego Maradona, fallecido en noviembre pasado.

"Ganar esta Copa sería el mejor homenaje para Diego. El anhelo de todos los argentinos es que Lio (Messi) y todos estos chicos levanten la copa homenajeando a uno de los más grandes de la historia del fútbol mundial", comentó Vázquez en TT Sports, emitido por Radio Trend Topic.

Además, el exdefensor elogió a Lionel Messi como líder dentro de la cancha: "No se trata de dar el golpe o no darlo. Messi lo dijo para usar palabras motivacionales para sus compañeros, él ya demostró lo que es como jugador y como persona. Me parece ilógico seguir pidiéndole algo al mejor jugador del mundo".

"Veo bien a la Selección, le falta un poco más de patrón de juego pero va por buen camino", analizó sobre el debut en empate con Chile (1-1) en Brasilia. "Se están armando buenas duplas tanto en mitad de cancha como adelante. Tuvimos muchas situaciones de gol pero en el arranque del segundo tiempo cedimos la pelota y eso costó caro", concluyó.

Vázquez, con pasos por Ferro, Racing, Rosario Central y Banfield en el país, conquistó cuatro títulos con Argentina: Copa América 1991, Copa FIFA Confederaciones 1992, Copa Artemio Franchi 1993 y Copa América 1993.