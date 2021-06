Dolor de cabeza inesperado para Boca en el mercado de pases con un refuerzo que parecía cerrado

El optimismo reinaba en la dirigencia de Boca Juniors ya que en las últimas horas había avanzado en la contratación de un nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada, sin embargo cuando ya lo esperaban con los brazos abiertos aparecieron complicaciones inesperadas y la operación está frenada.

El Xeneize tenía prácticamente todo acordado con San Lorenzo para concretar la transferencia del delantero mendocino Franco Di Santo, pero desde el Ciclón pidieron más dinero y en La Boca pusieron una pausa ya que no quieren gastar demasiado en un futbolista que ya tiene 32 años.

Por otro lado, un aspecto que también dificulta la negociación es el salario que pretende el futbolista. Las negociaciones no están terminadas y habrá más capítulos, pero el optimismo en torno a su concreción ya no es el mismo y, de hecho, el Consejo de Fútbol empezó a buscar alternativas, aunque no han trascendido los nombres.

De momento, la única incorporación ha sido la de Nicolás Orsini, al que hay que sumar el regreso de Marcelo Weigandt, y en las próximas horas Norberto Briasco se convertirá en el segundo refuerzo en ataque para Boca, acompañado del mediocampista Esteban Rolón.