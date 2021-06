Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal se despertó en el final y goleó a Hungría en su debut en la Eurocopa

La selección de Portugal debutó en la Eurocopa con un triunfo muy trabajado ante Hungría (0-3) forjado en los últimos minutos del partido gracias a los goles de Guerreiro y Cristiano Ronaldo, éste último firmando un doblete de gran valor que le convierte en el máximo goleador en la historia del torneo continental por delante de Michel Platini.



La vigente campeona de Europa no estuvo fina, sufrió mucho en la definición y tuvo que sudar en alguna réplica de los húngaros, que buscaron muy bien la espalda de la zaga lusa. Sin embargo, con el 0-0 en el minuto 84, apareció Guerreiro para marcar con muchísima fortuna y aligerar el resto del camino en el grupo F, el cual comparte con las potentes Francia y Alemania.



El triunfo era una obligación para los 'tugas', que fueron mejores que su rival, pero estuvieron especialmente espesos. Diogo Jota fue el primero en avisar con un zapatazo lejano y Cristiano, con un cabezazo forzado, también intentó sorprender a Gulacsi, el portero de los húngaros, uno de sus mejores jugadores y el menos goleado de la Bubesliga.



Sin embargo, Hungría supo resistir y cada vez se fue encontrando más cómoda. En algún balón largo intentó buscar las cosquillas a su rival, como el exmadridista Szalai -que jugó en el Castilla- y fue el más activo en el campo contrario. Pero nada que inquietase a Rui Patrício. Es más, fue Portugal quien acabó mordiendo en la primera parte.



Otra vez Diogo Jota intentó, con un disparo a la media vuelta, sorprender a los locales, más que espoleados por los 67.000 espectadores que coparon las gradas del Puskas Arenas, todos ellos sin mascarillas por las medidas de su Gobierno, que también permitía cubrir el aforo completo del estadio. Parece una imagen de la vieja normalidad.



En la segunda mitad, Bruno Fernandes pidió el turno con un disparo lejano y Hungría soñó con un gol anulado a Schon, aunque el fuera de juego se acabó confirmando en el VAR. Los de Fernando Santos -que no dio ni un minuto al colchonero Joao Félix- no se conformaron y encontraron el premio a seis minutos para el final, cuando el futuro se les ponía muy negro pensando en los próximos envites.



Guerreiro marcó con varios rebotes, después de que Orbán despistase a su portero, y sólo tres minutos el propio Orbán trabó a Rafa Silva dentro del área. Cristiano cogió el balón -no había ninguna duda- y su gol desde el punto de penalti sirvió para superar a Michel Platini como máximo anotador en la historia del torneo con 10 dianas por las 9 del francés.



Es más, la victoria le convierte también en el futbolista con más triunfos en la Eurocopa (12) por delante de Andrés Iniesta (11), además de ser el jugador que más veces ha disputado el torneo continental, con un total de cinco. Las cifras hablan por sí solas para un jugador que rubricó la tarde de Portugal con el 0-3 definitivo.



El gol más bonito de los tres, una combinación perfecta con Rafa Silva dentro del área acabó con Cristiano regateando a Gulacsi y marcando a puerta vacía. Un colofón perfecto e inimaginable para Portugal cuando iba 0-0 a falta de seis minutos para el final del partido. Llegó tarde, pero los 'tugas' terminaron por enseñar una excelente carta de presentación.