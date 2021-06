Cien años de Godoy Cruz: los Héroes del Barro y el emotivo recuerdo del Gato Lentz

Godoy Cruz recibió su cumpleaños número 100 con una gala especial en la que hizo un repaso por los sentimientos de los hinchas y algunos recuerdos de su rica historia, entre ellos el ascenso al Nacional B en 1994 de la mano de los inolvidables héroes del barro.

Daniel Oldrá, Alejandro Abaurre y Rafael Iglesias, tres de los pilares de aquel equipo, formaron parte de la gala bodeguera y protagonizaron uno de los momentos más emotivos al recordar no sólo aquella gesta, sino también al fallecido Humberto Fabián Lentz, y manifestar su agradecimiento para Alberto Isaías Garro.

Emociones a flor de piel

A la hora de expresar los sentimientos en esta fecha particular, el Rafa Iglesias confesó que fue "una semana especial. Te llama gente, te habla de recuerdos que hemos dejado. Ahí uno se da cuenta, cuanto más grande se va a haciendo, más se valora lo que se hizo", agregó sobre la gesta de 1994.

Al respecto, el Cachorro Abaurre dijo que todo esto "emociona. Uno siempre se acuerda y cuando ve todo lo que es hoy Godoy Cruz, trata de transmitirle eso a la gran cantidad de hinchas que se han ido sumando. Uno ha empezado a valorar más con el tiempo aquel logro tan importante. A partir de ahí el club empezó a crecer hasta la realidad de hoy.

Daniel Oldrá aprovechó la ocasión para recordar a todos los integrantes de aquel plantel. "Somos una parte de aquel grupo tan maravilloso, no creo que volvamos a tener un grupo así. Todos esos chicos que vemos con la camiseta de Godoy Cruz, en la época nuestra no la veíamos, y es un orgullo".

El recuerdo del Gato Lentz

Iglesias: "El Gato Lentz fue una de las personas que más me cagó a pedos en la cancha. Era gruñón. Pero tenía una conducta, una cabeza. Fue un gran compañero, extraordinario. Te vivía marcando, una persona extraordinaria".

Abaurre: "Yo aguantaba la pelota y quería girar, y el Gato se fastidiaba mal. Siempre me decía tocá y andá, y yo hacía la mía. Hasta que un día le di una pelota, giré y arranqué y la pelota me quedó adelante. Ahí me di cuenta y aprendí mucho".

Oldrá: "El Gato, uno de los mejores 5 que vi en mi vida. Muchas veces metíamos el culo atrás, él nos veía y sabés cómo nos puteaba, y teníamos que salir y apretar. Marcaba dónde teníamos que estar parados, era muy táctico, muy inteligente. A ese equipo le dio muchísimas cosas por lo que él era".

Al maestro, con cariño

La cabeza de aquel histórico equipo que logró el ascenso en Misiones fue Alberto Isaías Garro, a quien todos le tienen un gran cariño.

"Garro, un adelantado, hacíamos la presión arriba, al costado, presionábamos todos. No lo hacían otros equipos. Un tipo adelantado en todo sentido. Un maestro. Un docente", aseguró el Rafa.

El Cachorro, por su parte, aseguró que "Alberto Garro ha sido como un padre para mí, me ha formado hasta en la idea de fútbol que pregona, gran parte de lo que uno hace es por él. Me enseñó a patear, me dejaba 40 minutos cabeceando solo".