River mereció mucho más pero no pudo con Independiente Santa Fe

River Plate, sin varios de sus titulares, empató hoy sin goles con Independiente Santa Fe de Colombia, en la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en un partido que mereció ganar pero que se le escapó por su falta de definición. El triunfo estuvo al alcance de la mano para River, pero no lo aprovechó.

La impericia en la definición, una de sus falencias en lo que va del año, truncó una victoria que hubiese allanado su camino en busca de la clasificación. Gallardo sorprendió con José Paradela y, a través de su juego, River exhibió buenos pasajes durante el primer tiempo. El colombiano Jorge Carrascal dispuso de una nueva oportunidad, pero fue intermitente.

Final en Asunción: por la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores, River igualó 0-0 frente a Santa Fe.

River tuvo las más claras oportunidades con un zurdazo del juvenil Benjamín Rollheiser que dio en el palo derecho en la primera parte, luego de una buena jugada colectiva iniciada por David Martínez, y un cabezazo de Federico Girotti que también pegó en el poste izquierdo durante el segundo tiempo.

Dominó el partido y fue superior ante un rival de recursos escasos, que no lo inquietó hasta los minutos finales cuando por errores propios del equipo argentino estuvo cerca del gol de no haber sido por Franco Armani. La victoria se le escapó a River porque no estuvo fino en la última jugada, un mal que lo persigue seguido, especialmente en la Copa de la Liga Profesional.

Con este resultado, River permanece puntero de la zona con cinco puntos junto con Fluminense de Brasil, que igualó como visitante 1-1 ante Junior de Barranquilla, en el Monumental de Guayaquil por los conflictos sociopolíticos que azotan por estos días a Colombia. El próximo compromiso por Libertadores será el próximo miércoles 12 ante Junior de Barranquilla.

