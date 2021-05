¿Riquelme pasa la escoba? Los 10 jugadores que podrían dejar Boca en junio

Boca Juniors logró este domingo el primer objetivo al clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y ahora buscará pelear por el título. En simultáneo, está puntero en la Copa Libertadores, donde este martes visitará a Barcelona de Ecuador, el otro líder.

Y aunque está enfocado en esas dos competiciones, tanto Miguel Ángel Russo como Juan Román Riquelme y la dirigencia también están trabajando en el armado del equipo para el próximo semestre y, según informa Infobae, de aquí al 30 de junio se definirá el futuro de una decena de jugadores del equipo.

Esteban Andrada: el arquero mendocino tiene contrato hasta 2023 pero quiere pegar el salto a Europa. Su cláusula es de 25 millones de dólares y los contactos que llegaron por él ni se acercaron a ese número. Si llega una oferta seria, el Xeneize está dispuesto a negociarlo.

Agustín Rossi: el otro arquero de Boca también tiene contrato por dos años más. Aunque ha estado jugando los últimos partidos, sabe que es el suplente de Sabandija y por eso podría buscar continuidad en otro lado, aunque por ahora no llegaron ofertas satisfactorias. En las últimas horas hubo sondeos de Brasil que podrían avanzar en los próximos días. Su continuidad en Boca dependerá de lo que pase con Andrada.

Lisandro López: el defensor no está contento con el hecho de no ser titular. Su representante avisó hace un mes que "si la situación no cambia, va a tener que salir". Russo lo quiere en el equipo aunque no sea una fija entre los 11. Tiene contrato hasta 2023.

Emmanuel Más: el sanjuanino es suplente de Frank Fabra y, además, en los últimos partidos comenzaron a darle rodaje al pibe Agustín Sandez. Tiene contrato hasta el 30 de junio y aún no se han sentado a negociar una renovación.

Julio Buffarini: su situación es irreversible. El Consejo de Fútbol dio por terminadas las negociaciones por la renovación de su contrato y dejará el club cuando finalice el mismo, el 30 de junio. Lo quiere Talleres de Córdoba.

Leonardo Jara: su situación es muy parecida a la de Más. Su contrato finaliza en junio y aún no definen si le ofrecerán renovar. Estuvo en carpeta de Racing y Estudiantes de La Plata.

Mauro Zárate: su contrato también vence en junio. Aunque no tenía continuidad, en lo que va del año Russo le dio más participación y ya disputó 9 partidos, con 3 goles, pero la lesión ante Atlético Tucumán lo volvió a dejar al margen. En junio se sentarán a dialogar para resolver su futuro.

Franco Soldano: su préstamo vence en junio y por reglamento no se puede extender. Además, todo indica que no harán uso de la opción de compra, que asciende a 5 millones de euros, sobre todo porque el club está buscando un refuerzo de jerarquía internacional en su posición.

Cristian Pavón: es del gusto de Russo y ha jugado los últimos partidos como titular, sin embargo su relación con el Consejo de Fútbol está rota. Tiene un año más de contrato y la idea es que tenga continuidad para volver a llamar la atención del mercado internacional y poder venderlo. Si llega una oferta que convenza, se irá.

Sebastián Villa: acaba de renovar su contrato hasta 2024 y su cláusula de rescisión asciende a los 30 millones de dólares. Si llega una buena oferta, lo cual podría suceder en las próximas semanas, será analizada.