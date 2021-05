El Kun Agüero confesó qué le regaló el Manchester City e hizo reír a todos

Sergio Agüero se despidió del Manchester City luego de diez años. Este domingo, el Kun recibió múltiples homenajes por parte del club que se llevaron todas las fotos.

En ese sentido, el delantero argentino confesó en una transmisión de Twitch que el City le hizo cuatro regalos y detalló cada uno de ellos, salvo uno que despertó el misterio.

"El club me hizo cuatro sorpresas", comenzó su relato. Y comenzó a enumerar: "La primera, vino el dueño (el jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahyan) a saludarme para charlar tranquilos y me hizo un regalo, pero no lo puedo decir".

"Segundo, en el centro de entrenamiento hicieron un cuadro de mosaico, de piedras. No sé, es medio difícil hacer un cuadro con piedras... En Argentina las sacan y te cagan a piedrazos, ja", bromeó. Y agregó desatando la risa de todos: "El que debe estar contento es Puma, hubiese llegado primero. No se puede cambiar, pá". Claro, es que en la imagen se ve que en aquel momento era otra la marca que vestía al equipo y quedó inmortalizada en el mural.

"Antes me prepararon todas las copas y me saqué una foto. Después nos fuimos al centro de Manchester y digo: 'Bueno, hicieron un mural tranca, normal'. Y era enorme la pared esa. Pusieron una foto gigante del gol (vs. QPR) y la verdad que estaba bueno. Tardaron doce horas en hacerlo", concluyó.