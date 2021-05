Las confesiones de Miguel Simón: la muerte de Maradona, su cuenta pendiente con Messi y mucho más

Miguel Simón es una persona entrañable dentro del mundo del deporte. Como periodista deportivo y relator se ganó el respeto de los fanáticos y siempre sus declaraciones adquieren una relevancia notable. Además, es columnista diario en MDZ Radio 105.5, donde también recibe el aprecio y el respeto de sus oyentes.

En ese sentido, Simón se sometió a las 100 preguntas de La Nación mano a mano con Diego Borinsky y dejó algunas perlitas para destacar.

Las máximas figuras que entrevistó

"Empezaría por Diego, con quien me entrevisté varias veces. Pude hacerle un par de preguntas a Michael Jordan en una rueda de prensa, y en el tenis, a Roger, Rafa y Djokovic los tuve varias veces. También a Agassi. De los integrantes de la Generación Dorada me entrevisté con casi todos; con Manu hice varios mano a mano. Manu es otro gran personaje del que se puede aprender".

Sus cuentas pendientes

"Nunca hablé con Leo; la vez que estuve más cerca fue en una cena de su fundación. Me gustaría hablar con LeBron James; con Lewis Hamilton, aunque no soy fana de la Fórmula 1".

El mejor relator

"No escuché a ninguno mejor que Víctor Hugo Morales. También me gusta Mariano [Closs]".

¿Mundial de fútbol, Juegos Olímpicos o final de Champions?

"Unos Juegos Olímpicos. Son la más grande competencia en todo sentido: por cantidad de gente, centros de prensa, estadios, movimiento cultural, cantidad de disciplinas para las cuales hay que tener un conocimiento más que mínimo. Para mí, unos Juegos Olímpicos son un parque de diversiones: uno pasa de ver un partido de básquet a una eliminatoria de natación, a una final de atletismo. Incomparable".

Diego Maradona o Lionel Messi

"Si me aparto del análisis técnico y de los logros, pongo primero a Diego. Pasa por una cuestión generacional, por haber vivido la etapa de Diego y comprender el juego que tuvo que jugar y soportar. Si fragmentamos punto por punto, Messi les saca diferencia a todos: en cantidad de goles, asistencias, zurda, derecha, títulos, Messi no tiene rivales. De todos modos, Maradona, Messi, Pelé, Di Stéfano y Cruyff fueron todos adelantados a la época, jugaron con una velocidad diferente a la de su tiempo en lo mental y en lo físico. Eso los pone en el olimpo".

Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic

"Ufff, ¡qué difícil! Son tres extraterrestres, pero si tengo que elegir uno... Voy por Roger, por el impacto que generó en el mundo deportivo. También esto depende de con quién le toque a uno competir en su época".

La muerte de Maradona

"Me pegó fuerte. Una sensación de amargura profunda. Sentí como si me informaran de la muerte de un amigo cercano, sin ser yo amigo de Diego. Sentía admiración y respeto por él y cada vez que lo veía le agradecía. Diego estuvo presente en mi vida desde que soy chico: nos hacía hablar de geografía, de matrimonio, de amor, de odio, de cardiología, de neurología, de gastroenterología. Para mí, Diego estuvo siempre y seguirá estando.

El mundo Maradona, en cuanto al entorno, era muy complejo de abordar. Diego era extraordinario en la cancha y afuera también, en el sentido amplio del término: para lo bueno y lo malo. Mucha gente opina desde su lógica y no con la lógica con que se podía actuar en ese universo, donde Diego era dominante. Creo que hay una mezcla de factores, y sería muy osado decir qué pasó realmente, porque no lo sé. Estuve con Diego en México a fines de 2018, con el entorno actual, y nunca percibí que lo manejaran, pero no sé cómo fue en los últimos meses. Sí puedo decir que las veces que lo vi, Diego siempre ejerció el poder".

