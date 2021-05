Pavada de elogio: la leyenda mundial con la que Pep Guardiola comparó al Kun Agüero

Su futuro aún es incierto, sin embargo es un hecho que no jugará más en Manchester City y este domingo se despedirá de los aficionados del club ya que disputará su último partido en el Etihad Stadium, donde 10.000 personas podrán asistir para decirle adiós al máximo goleador histórico del club.

Y en la previa del duelo ante el Everton, por la última fecha de la Premier League, donde además los Citizens celebrarán la obtención del campeonato, el entrenador Pep Guardiola volvió a elogiar al argentino con una comparación que dice todo.

"Cuando está en forma y tiene continuidad, tiene cosas de Romario", comenzó diciendo el catalán en rueda de prensa, comparándolo con el brasileño campeón del mundo, agregando además que "en sus arranques de cinco metros dentro del área es como un león en la selva tratando de aniquilar a sus rivales. Su mayor calidad es el instinto que tiene para marcar".

Luego, el ex entrenador del Barcelona, posible destino del Kun, agregó: "Como he dicho siempre, Agüero es increíblemente bueno, divertido y humilde. Es la leyenda que merece ser. Desde Argentina hasta llegar aquí, en este país donde es tan difícil marcar tantos goles. Ni me imagino cuantos habría marcado si hubiera tenido la suerte de tener menos lesiones".

Finalmente, aseguró que "es un tipo muy querido en el vestuario, una persona espectacular y sobre su calidad sobre el campo no puedo añadir mucho más que los números. Sus actuaciones cuando estuvo en forma fueron increíbles. El domingo 10.000 aficionados van a mostrarle su gratitud eterna".