Mauricio Macri no se quedó callado y le respondió a D'Onofrio

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, recogió el guante y hoy le contestó al mandamás de River, Rodolfo D'Onofrio, quien ayer lo cuestionó por supuestos beneficios a favor de Boca a lo largo de su mandato, que se extendió entre 2015 y 2019.

"Yo lo que sufrí es desventaja en la época de Macri de presidente. Me hubiera gustado haber tenido un presidente hincha de River, por lo menos para que fuera más neutral y que no se fuera todo para un solo lado. Tenerlo a Menem de presidente, porque tener de presidente a un hincha de River hubiese sido extraordinario, a mí me tocó uno de Boca", disparó este miércoles D'Onofrio.

Menos de 24 horas después llegó la respuesta de Macri. "No sé por qué dice eso, River ganó más que nunca conmigo como Presidente, fue una tortura", reconoció el también exmandatario de Boca en diálogo con radio Mitre.

"Muchas veces no entiendo las cosas que dice D’Onofrio, no son muy transparentes las cosas que dice", finalizó Macri.

Todos los títulos de River durante la presidencia de Macri

-RECOPA SUDAMERICANA 2016

-COPA ARGENTINA 2016

-COPA ARGENTINA 2017

-SUPERCOPA ARGENTINA 2017

-COPA LIBERTADORES 2018

-RECOPA SUDAMERICANA 2019

-COPA ARGENTINA 2019

