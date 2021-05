Falcioni habló sobre "seguir adelante" y emocionó a todos

Julio César Falcioni destacó anoche que la "entrega" de sus dirigidos en Independiente lo ayuda "a seguir adelante" en este momento difícil que atraviesa tras el fallecimiento de su esposa.

"En este momento quiero resaltar el trabajo, la responsabilidad y el acompañamiento de este grupo de jugadores, que me enviaron mensajes y me realizaron llamadas que me hicieron sentir parte de ellos en este difícil momento que atravieso junto a mis hijas y mis nietos", puntualizó Falcioni durante la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Bahía, de Brasil, que dejó a Independiente a un punto de clasificarse a la próxima ronda.

La victoria por 1 a 0 conseguida en Avellaneda a una fecha de finalizar la fase de grupos dejó al Rojo en la cima de la Zona B con 11 unidades, tres por encima de los bahianos, por lo que pasarán de ronda sin depender de ningún resultado con sumar solamente una unidad en el cotejo del miércoles 26 de mayo como local ante el colista Guabirá, de Bolivia.

Pero antes, el próximo sábado a las 19 en el estadio Del Bicentenario, de San Juan, disputará una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional frente a Colón. "El sábado disputaremos una semifinal contra un gran equipo que tiene también un gran técnico como Eduardo Domínguez, al que conozco de Vélez Sarsfield. Sabemos que el esfuerzo que se está haciendo es grande, pero nos satisface saber que estamos cumpliendo con el hincha de Independiente", indicó.

"Acá estamos todos juntos para lograr que el hincha de Independiente esté contento y esa unidad es lo mejor que tenemos. Lo que pretendemos es posicionar al club en los primeros lugares como lo marca su historia. Y a mi en lo personal, no me canso de decirlo, lo que genera este grupo me fortalece todos los días", remarcó finalmente.

"Entregamos todo para que el hincha de Independiente esté contento. A lo largo de este torneo, hemos demostrado que trabajamos, que los jugadores hacen las cosas con mucha seriedad. Desde esa responsabilidad nos contagian a todos para salir adelante día a día. En momentos donde a uno en lo personal se le hace difícil, el grupo me ha fortalecido, me ayuda a querer seguir adelante. Eso es lo mejor que tenemos: estar todos juntos para pelear y sacar a Independiente, posicionarlo en los primeros lugares", sentenció el técnico del Rojo.